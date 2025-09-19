جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، اعتقال 4 أشخاص أجانب بعد ضبطهم وهم يحاولون العبور بشكل غير قانوني إلى إسرائيل عبر الحدود من الأردن في منطقة اليرموك.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنهتم اقتياد الأشخاص الأربعة للاستجواب، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من مقتل جنديين من جيش الاحتلال على جسر الملك حسين الواصل بين الحدود الأردنية والإسرائيلية، حيث فتح سائق شاحنة مساعدات النار على الجنود بعد عبوره.

وأعلن جيش الاحتلال توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن، بعد الحادثة.