انقطاع الاتصالات يوقف العمليات بمطارين في مدينة دالاس بالولايات المتحدة

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، تعليق العمليات في مطارين بمدينة دالاس، تكساس؛ بسبب انقطاع الاتصالات وتوقف الرادار، وفقا لشبكة CNN.

وفي سياق آخر، قتلت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في وقت سابق، القيادي البارز في داعش بسوريا، عمر عبد القادر، الذي كان يخطط لهجمات ضد أهداف أمريكية.

وأوضح بيان القيادة أن هدف العملية التي نُفذت اليوم هو إحباط الأعمال الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بالقوات التي شاركت في العملية، وقال إن "الولايات المتحدة لن تتوقف عن ملاحقة الإرهابيين الذين يهددون مواطنيها".

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز MH-60 Black Hawk قرب قاعدة جوينت بيز لويس-ماكورد بولاية واشنطن، أثناء تنفيذ مهمة تدريبية روتينية مساء الأربعاء، وكان على متنها أربعة جنود من فوج الطيران 160 للعمليات الخاصة المحمولة جوًا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان رسمي إن المروحية كانت في طلعة تدريبية ليلية عندما سقطت حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل عن حالة الجنود الأربعة.