بدء الدراسة في 391 مدرسة بكافة المراحل التعليمية بكفر الشيخ .. غدا

أصدرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بياناً أكدت فيه استعداد 391 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال الطلاب والطالبات، غداً السبت، 20 سبتمبر 2025، بالمدارس في كافة المراحل التعليمية، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025-2026 في ضوء التوجيهات والإجراءات الواردة بالكتاب الدوري رقم 17 بتاريخ 14 أغسطس 2025م، بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية، وذلك من خلال التأكيد على الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب أولاً بأول.

وأضاف جودة، كما جرى الانتهاء من إجراءات الصيانة البسيطة، وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس، تم الانتهاء من توزيع المهام والأدوار وحصر العجز والزيادة في التخصصات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة طبقاً للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية لشؤون المعلمين لسد العجز بما يضمن بداية العام الدراسي بشكل فعلي من اليوم الأول.