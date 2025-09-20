ما هي صلاة الأوابين التي أوصى بها النبي؟.. موعدها الصحيح وعدد ركعاتها

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام بأداء صلاة الأوابين وبيّن لهم ما فضلها ووقتها وكيفيتها، وصلاة الأوابين هي أحد أسماء صلاة الضحى وقد بين الرسول فضلها في الحديث الشريف «يصبح أحدكم وعلى كل سلامى منه صدقة، فكل تهليلة، وتحميدة، وتكبيرة، وتسبيحة، صدقة، وأمر بمعروف، ونهى عن منكر، صدقة وتجزئ من كل ذلك ركعتا الضحى»، وفي في السطور التالية من التقرير نتعرف على وقت أداء صلاة الأوابين وعدد ركعاتها.

أفضل وقت لأداء صلاة الأوابين

وفي هذا السياق، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الضحى تعد من النوافل العظيمة ذات الفضل الكبير موضحا أن وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بنحو 20 إلى 25 دقيقة، ويمتد حتى قبيل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت الظهر بحوالي خمس دقائق.

وعن أفضل وقت لأداء صلاة الأوابين، أضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحاته تلفزيونية سابقة له، أن أفضل أوقات يكون في منتصف هذا الوقت، لما فيه من فضل عظيم، ولأنه يساعد المسلم على المداومة على الصلاة وعدم الانقطاع عنها فترة طويلة بين الفجر والظهر.

وأشار إلى أن أداء صلاة الضحى يعين المسلم على ملء الفراغ الروحي والزمني بين الصلوات، قائلًا: "كثيرًا ما نشعر بطول الفترة بين الفجر والظهر، فإذا حافظنا على صلاة الضحى فإننا نظل على صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى طوال اليوم".

عدد ركعات صلاة الضحى

وأما عن أقل عدد لـ صلاة الضحى فهو ركعتان فقد روى مسلم (720) من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى»، وروى البخاري (1981)، ومسلم (721) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

صلاة الضحى أكثر عدد لها فلم يرد نص في تحديد ذلك، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أنه صلى الضحى أربعًا، وقد يزيد على تلك الأربع ركعات، وثبت عنه أنه صلاها ثمان ركعات كما في فتح مكة، فقد روى مسلم (719) أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها: «كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟، قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ»، وروى مسلم (336) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى».

فضل صلاة الأوابين

أقسم رب العزة بها فى سورة الضحى وذلك يدل على فضلها وعظمتها؛ ومن فوائدها: