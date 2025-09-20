سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-9-2025

نستعرض أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، اليوم السبت 20-9-2025:

سعر الريال السعودي اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.941 – بيع 12.973

بنك التنمية الصناعية: شراء 12.936 – بيع 13.173

البنك المصري الخليجي: شراء 12.914 – بيع 12.940

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.907 – بيع 12.972

ميد بنك: شراء 12.896 – بيع 13.025

المصرف العربي الدولي: شراء 12.832 – بيع 12.861

البنك المركزي المصري: شراء 12.832 – بيع 12.869

HSBC: شراء 12.830 – بيع 12.860

QNB الأهلي: شراء 12.827 – بيع 12.857

بنك الإسكندرية: شراء 12.825 – بيع 12.862

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.821 – بيع 12.852

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.813 – بيع 12.861

البنك الأهلي المصري: شراء 12.790 – بيع 12.862

بنك مصر: شراء 12.790 – بيع 12.862

بنك قناة السويس: شراء 12.781 – بيع 12.869

كريدي أجريكول: شراء 12.770 – بيع 12.860

بنك البركة: شراء 12.768 – بيع 12.859

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.750 – بيع 12.970

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-9-2025 ميريام فارس تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.739 – بيع 12.865

المصرف المتحد: شراء 12.514 – بيع 12.968

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.504 – بيع 12.862

سعر الريال

سجل الريال السعودي اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.941 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع في بنك التنمية الصناعية عند 13.173 جنيه.