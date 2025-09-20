سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-9-2025

نستعرض أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، اليوم السبت 20-9-2025:
سعر الريال السعودي اليوم
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.941 – بيع 12.973
بنك التنمية الصناعية: شراء 12.936 – بيع 13.173
البنك المصري الخليجي: شراء 12.914 – بيع 12.940
بنك التعمير والإسكان: شراء 12.907 – بيع 12.972
ميد بنك: شراء 12.896 – بيع 13.025
المصرف العربي الدولي: شراء 12.832 – بيع 12.861
البنك المركزي المصري: شراء 12.832 – بيع 12.869
HSBC: شراء 12.830 – بيع 12.860
QNB الأهلي: شراء 12.827 – بيع 12.857
بنك الإسكندرية: شراء 12.825 – بيع 12.862
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.821 – بيع 12.852
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.813 – بيع 12.861
البنك الأهلي المصري: شراء 12.790 – بيع 12.862
بنك مصر: شراء 12.790 – بيع 12.862
بنك قناة السويس: شراء 12.781 – بيع 12.869
كريدي أجريكول: شراء 12.770 – بيع 12.860
بنك البركة: شراء 12.768 – بيع 12.859
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.750 – بيع 12.970
بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.739 – بيع 12.865
المصرف المتحد: شراء 12.514 – بيع 12.968
البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.504 – بيع 12.862
سجل الريال السعودي اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.941 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع في بنك التنمية الصناعية عند 13.173 جنيه.