قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
مع بدء العام الدراسي الجديد| اتحاد أمهات مصر يطالب بالاهتمام بتغذية الطلاب
شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
حطوا سم فئران في الأكل بالغلط .. إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي بالبحيرة
بعد جوائز مطاري القاهرة والغردقة.. رئيس القابضة: حافز لمواصلة العمل
طابور الصباح وتسليم الكتب|20 صورة ترصد انتظام أول يوم دراسة في القليوبية
أمطار على تلك الأماكن .. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق
البرتغال تعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين قبل اجتماع الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار البن تتراجع مع سعي مشرعين أميركيين لإعفائه من الرسوم

بن
بن
وكالات


تراجعت أسعار عقود بن "أرابيكا" في نيويورك إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر، بعدما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مشرعين أميركيين يخططون لتقديم مشروع قانون يعفي واردات منتجات البن من الرسوم الجمركية.

ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسودة لهذا التشريع، أن المشروع الذي يحظى بدعم الحزبين يستهدف استثناء منتجات البن من أي رسوم فُرضت بعد 19 يناير، أي قبل يوم من تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وقد يتم طرحه في وقت أقربه الجمعة.

أوضحت الصحيفة أن الإعفاء سيشمل البن المحمص ومنزوع الكافيين، إضافة إلى قشور البن ولبّه ومنتجات أخرى تحتوي على البن، مشيرة إلى أن القانون سيحتاج إلى موافقة ترمب حتى في حال تمريره بمجلسي النواب والشيوخ.

تراجع سعر بن "أرابيكا"، وهو النوع المفضل للقهوة المختصة، بنسبة وصلت إلى 5.9% في نيويورك، ليمحو مكاسب سابقة. كما انخفضت أسعار عقود بن روبوستا، الأكثر استخداماً في القهوة سريعة التحضير، في لندن.

تقلبات أسعار البن

واجهت أسعار البن تقلبات حادة في الفترة الأخيرة، إذ اقتربت أسعار عقود أرابيكا من أعلى مستوياتها التاريخية في وقت سابق من هذا الأسبوع، جزئياً بسبب عدم اليقين حيال الإمدادات. وتشكل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات من البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، تحدياً خاصاً. وأفادت بلومبرغ أن العديد من مشتري البن في الولايات المتحدة تجنبوا إبرام صفقات جديدة مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بعد بدء تطبيق الرسوم الشهر الماضي.

أسعار البن البن الرسوم الرسوم الجمركية واشنطن بوست نيويورك بن أرابيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2025.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

منتخب مصر

فيفا يفاجئ منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.. ماذا حدث؟

أحمد الجفالي

أحمد الجفالي على أعتاب العودة.. غموض يكتنف مستقبله بين الزمالك وأبها

أحدث أنواع التجسس.. تنامي التهديدات الإلكترونية المُعتمِدة على الهندسة الاجتماعية

أحدث أنواع التجسس.. تنامي التهديدات الإلكترونية المعتمدة على الهندسة الاجتماعية

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد