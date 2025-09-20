أسعار البن تتراجع مع سعي مشرعين أميركيين لإعفائه من الرسوم



تراجعت أسعار عقود بن "أرابيكا" في نيويورك إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر، بعدما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مشرعين أميركيين يخططون لتقديم مشروع قانون يعفي واردات منتجات البن من الرسوم الجمركية.

ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسودة لهذا التشريع، أن المشروع الذي يحظى بدعم الحزبين يستهدف استثناء منتجات البن من أي رسوم فُرضت بعد 19 يناير، أي قبل يوم من تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وقد يتم طرحه في وقت أقربه الجمعة.

أوضحت الصحيفة أن الإعفاء سيشمل البن المحمص ومنزوع الكافيين، إضافة إلى قشور البن ولبّه ومنتجات أخرى تحتوي على البن، مشيرة إلى أن القانون سيحتاج إلى موافقة ترمب حتى في حال تمريره بمجلسي النواب والشيوخ.

تراجع سعر بن "أرابيكا"، وهو النوع المفضل للقهوة المختصة، بنسبة وصلت إلى 5.9% في نيويورك، ليمحو مكاسب سابقة. كما انخفضت أسعار عقود بن روبوستا، الأكثر استخداماً في القهوة سريعة التحضير، في لندن.

تقلبات أسعار البن

واجهت أسعار البن تقلبات حادة في الفترة الأخيرة، إذ اقتربت أسعار عقود أرابيكا من أعلى مستوياتها التاريخية في وقت سابق من هذا الأسبوع، جزئياً بسبب عدم اليقين حيال الإمدادات. وتشكل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات من البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، تحدياً خاصاً. وأفادت بلومبرغ أن العديد من مشتري البن في الولايات المتحدة تجنبوا إبرام صفقات جديدة مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بعد بدء تطبيق الرسوم الشهر الماضي.