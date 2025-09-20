قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزاد يحقق 1.3 مليار جنيه في بيع أراضي سكنية بالغردقة.. المتر بـ 262 ألف جنيه
25 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم عبر 141 رحلة جوية
جامعة قناة السويس جاهزة لاستقبال 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة
قصة انشقاق القمر.. اعرف تفاصيل معجزة النبي واقتراب قيام الساعة
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 20-9-2025
دعاء لحفظ الأبناء في المدارس .. رددوه يقيهم شر الأذى ويحصّنهم من العين والحسد
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض.. وطارق فهمي: نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر
بدء الدراسة بمدارس 12محافظة اليوم| استقبال الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الجاري
فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
محافظ مطروح : تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بقرابة نصف مليار جنيه .. إنشاء جامعة تكنولوجية بـ النجيلة.. بدء تجهيز منطقة صناعية جنوب فوكه بالضبعة
ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟
إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يكسر عقدة التعثرات المحلية

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز النادي الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا في. مباراة الدوري المصري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"الأهلي يكسر عقدة التعثرات المحلية.

تريزيجيه يهدي المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على سيراميكا كليوباترا 1-0 ليرفع رصيده للنقطة التاسعة ويقفز للمركز العاشر! ".

ويذكر أن موعد مبارة الأهلي القادمة ،يستعد فريق الأهلي لمواجهة جديدة في بطولة دوري نايل، حيث يلتقي مع حرس الحدود في مباراة مرتقبة مساء الثلاثاء المقبل. وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

 وتعد المواجهة فرصة هامة للفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة خلال الأسابيع الماضية.

مشوار الأهلي في البطولة حتى الآن

بدأ الأهلي مشواره في النسخة الحالية من دوري نايل بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى، ثم تمكن من تحقيق فوزه الأول على حساب فاركو بنتيجة (4-1) في الجولة الثانية.

ولم يخض الفريق مباراته في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة الذي يضم 21 فريقاً، حيث يحصل أحد الأندية على راحة في كل جولة.

وفي الجولة الرابعة تعرض الأهلي لأول خسارة له هذا الموسم على يد بيراميدز بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل مع إنبي بنتيجة (1-1) في الجولة الخامسة. وفي الجولة السابعة، واجه الفريق سيراميكا ونجح في العودة لطريق الانتصارات بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، يسعى فريق حرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، خاصة أن مباريات الفريقين دائماً ما تشهد إثارة وندية كبيرة. ويأمل الحرس في استغلال إقامة اللقاء على ستاد المكس الذي يعرفه جيداً من أجل إيقاف خطورة الأهلي والظفر بنقاط المباراة.

موعد مبارة الأهلي القادمة والقناة الناقلة 

من المقرر أن تنقل قناة “أون تايم سبورتس” مواجهة الأهلي وحرس الحدود مباشرة على الهواء.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2025.. وصل كام؟

بعربات مفخخة .. جيش الاحتلال يقصف مدينة غزة

الجيش البولندي

إجراء هام من الجيش البولندي لتأمين المجال الجوي للبلاد

قصف جوي

هجوم إسرائيلي يستهدف مدرسة المعتصم في حي الصبرة

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز

سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

