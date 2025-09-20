حضري الخبز الشامي في المنزل بخطوات بسيطة

يعد الخبز الشامي من أنواع الخبز المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الخبز الشامي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة .

وإليكم طريقة تحضير الخبز الشامي في المنزل.

مقادير الخبز الشامي

5 أكواب دقيق

ملعقة صغيرة خميره بيرة

2 معلقه صغيرة سكر

2 كوب ماء دافئ

نصف معلقه صغيره ملح

طريقة تحضير الخبز الشامي

في وعاء أخلطي قطعة الخميرة مع الماء الدافئ والسكر ونقلبهم جيدًا حتى يذوبوا تمامًا، ثم ضيفي الدقيق والملح تدريجيًا وأعجني الخليط جيدًا لمدة 6 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.

غطي العجينة بفوطه ونتركها تختمر لمدة نصف ساعة أو حتى يتضاعف حجمها بعد مرور الوقت، بعد ذلك قومي بتهويتها لإخراج الهواء منها، ثم نقطعها إلى أجزاء متوسطة الحجم، وشكليها لكور نرص الكرات على سطح مرشوش بالدقيق الناعم، ونغطيها لمدة 10 دقائق إضافية.

أفردي العجين لدوائر بحجم متوسط ثم نرص الأرغفة في صينية مرشوشة بطبقة خفيفة من الدقيق، وغطي الطبقة الأولى بقطعة قماش خفيفة ونظيفة، ونستمر بوضع باقي الأرغفة بنفس الطريقة على شكل طبقات، بحيث تتكون ثلاث طبقات متتالية، مع تغطيتها دائمًا وتركها لتختمر لمدة 10 دقائق أخرى.

أشعلي الفرن على أعلى درجة حرارة، ثم ضعي الخبز، بمجرد أن تنتفخ وتحمر من الأعلى، نخرجها من الفرن، بعد الانتهاء من الكمية كلها، نرص الخبز بشكل دائري ونتركها لتبرد تمامًا مع تغطيتها.