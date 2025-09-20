قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مشاركة عربية ودولية واسعة في معرض ايجي هيلث

المشاركة
المشاركة
ولاء عبد الكريم

بمشاركة 350 شركة محلية وأجنبية من مختلف دول العالم، انطلقت أمس فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر إيجي هيلث الدولي، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر ويستمر حتي السبت المقبل .

شهد الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسئولين وممثلي الهيئات الصحية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعات الدوائية، الأجهزة الطبية، والمستلزمات الصحية.

وأكد الدكتور حازم خميس،  رئيس مؤتمر ومعرض ايجي هيلث ، أن مصر نجحت في توطين صناعة الدواء وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للرعاية الصحية، مشيدًا بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المنظومة الصحية المصرية.

وقال خميس خلال المؤتمر إن أي معرض طبي ناجح يجب أن يُقاس بتحقيق أهداف النسخ السابقة منه، وكان هدفنا منذ انطلاق "إيجي هيلث " هو توطين صناعة الدواء في مصر ووضعها على الخريطة الصحية العالمية والعربية بشكل دائم، وقد تحقق الكثير من هذه الطموحات".

وأضاف أن التطور في المنظومة الصحية المصرية يلاحظه القاصي والداني، وهذه ليست دعاية بل هي حقائق ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلي دور هيئات الرعاية الصحية والرقابة و الاعتماد والشراء الموحد،والتكامل القائم بينها.

وتطرق خميس إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة كعلامة فارقة، قائلاً: "إن قيام وزارة الشباب والرياضة بتبني منظومة الرعاية الطبية للرياضيين يمثل نقلة نوعية ، موضحا انه لأول مرة يصبح الطب الرياضي هو أساس العملية التنافسية، مع تطبيق أحدث الأكواد الطبية العالمية على مستوى المدارس والأندية والمنتخبات، مما يحافظ على رأس المال البشري الرياضي ويحميه".

وقال إن مصر في وجود قيادة سياسية واعية وقيادات طبية مخلصة، تشهد طفرة حقيقية في الخدمة الطبية، والتصنيع الدوائي، والرقابة على كل ما يتعلق بصحة المواطن المصري.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصناعات الدوائية، وبلغت قيمة الصادرات الدوائية أكثر من 3 مليارات دولار لتصل إلى 147 دولة حول العالم.

وأعرب السبكي عن سعادته بالمشاركة العربية الواسعة في مؤتمر ومعرض ايجي هيلث، والتي ضمت ممثلين رفيعي المستوى من البحرين، السعودية، ليبيا، العراق، الأردن، عمان، ودول عربية أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية وسلاسل الإمداد والتصنيع الطبي".

ودعا السبكي إلى إنشاء "شبكة عربية للرعاية الصحية" لتعزيز التكامل الإقليمي، قائلاً: "نحتاج إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، وحماية الأمن القومي الصحي العربي، وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار".

وأكد السبكي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة الدوائية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، قائلاً: "هذه الإنجازات تعزز الأمن القومي الصحي المصري في ظل التحديات العالمية، وتضع مصر على الخريطة الدولية كمركز إقليمي للصناعات الدوائية".

وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن  الصحة هي أساس التنمية، وأن الجودة والاعتماد هما السبيل الأمثل لضمان خدمات صحية آمنة ومتكاملة وعادلة لجميع المواطنين".

وأضاف أن مؤتمر ومعرض ايجي هيلث يعد منصة رئيسية لتبادل الخبرات وإبراز أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية".

وأكد طه على أهمية التعاون العربي في مجال الجودة الصحية، مشيرًا إلى أن "التعاون ليس خيارًا، بل هو ضرورة لمواجهة التحديات المتزايدة، بدءًا من مكافحة العدوى، ومرورًا بسلامة المرضى، وصولًا إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، مشيدا بمشاركة ممثلي هيئات الاعتماد من السعودية وليبيا والعراق، خاصة  أن هذا الحضور يعكس "إيماننا المشترك" بأهمية هذا التعاون.

وشدد" طه"  على أن اعتماد معايير جودة وطنية قوية متوائمة مع المعايير العالمية هو الطريق إلى تعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة"، مؤكدًا أن دور هيئات الاعتماد يأتي كضمان لاستدامة الجودة وحماية المريض".

وأكدت الدكتورة مريم الجلاهمة، رئيس هيئة المستشفيات الحكومية بمملكة البحرين، أن مؤتمر "إيجي هيلث" يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي في مجال الرعاية الصحية، وضمان تحقيق الأمن الصحي الإقليمي في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الطبي المتميز، الذي يجسد روح التعاون الفاعل، ويمثل إطاراً مثالياً لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات الطبية المتقدمة في المنطقة."

وأضافت : نسعى إلى تعزيز الشراكة مع الهيئات العربية المتخصصة، ونتطلع إلى تحقيق المقترح الذي تقدم به الدكتور احمد السبكي لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية الصحية."

وأكد الدكتور عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل الإمداد للرعاية الصحية، إن المشاركة لأول مرة كشريك استراتيجي في معرض ومؤتمر إيجي هيلث تعكس حرص الجمعية على دعم تطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن معرض ايجي هيلث يمثل منصة مهمة لعرض أحدث الحلول والابتكارات في مجال الإمداد الطبي، وفرصة للتواصل مع قادة وخبراء الرعاية الصحية من مختلف الدول العربية.

وأوضح عبد النبي أن الجمعية تستهدف من خلال المشاركة فتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم أفضل رعاية للمرضى.

وأكد محمد كامل، رئيس الجهه المنظمة للمعرض، أن إيجي هيلث يمثل منصة محورية للتعاون وتبادل الخبرات في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 350 شركة محلية وأجنبية، من بينها شركات رائدة من كوريا الجنوبية، الصين، بريطانيا، هولندا، إلى جانب عدد كبير من الدول العربية.

وأوضح كامل أن المعرض يعكس حجم الثقة المتزايدة في السوق المصري، باعتباره مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في مجال الصناعات الطبية والدوائية والتجهيزات الصحية، متوقعا نجاح المعرض في ابرام تعاقدات تجارية بملايين الدولارات في دورته الحالية.

شركة محلية وأجنبية ومؤتمر إيجي هيلث إيجي هيلث الدولي وزير الشباب الأجهزة الطبية إيجي هيل منظومة الرعاية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

البلياتشو في أول أيام الدراسة بمدارس الغربية

توزيع حلوى على طلاب مدارس الغربية في أول أيام العام الدراسي.. صور

جامعة الغردقة

​المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الغردقة يختتم أنشطته بنجاح

وكيل تعليم الدقهلية

وكيل تعليم الدقهلية يتابع اليوم الدراسي الأول بالمدارس العاملة بنظام الفترتين

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد