مشاركة عربية ودولية واسعة في معرض ايجي هيلث

بمشاركة 350 شركة محلية وأجنبية من مختلف دول العالم، انطلقت أمس فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر إيجي هيلث الدولي، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر ويستمر حتي السبت المقبل .

شهد الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسئولين وممثلي الهيئات الصحية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعات الدوائية، الأجهزة الطبية، والمستلزمات الصحية.

وأكد الدكتور حازم خميس، رئيس مؤتمر ومعرض ايجي هيلث ، أن مصر نجحت في توطين صناعة الدواء وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للرعاية الصحية، مشيدًا بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المنظومة الصحية المصرية.

وقال خميس خلال المؤتمر إن أي معرض طبي ناجح يجب أن يُقاس بتحقيق أهداف النسخ السابقة منه، وكان هدفنا منذ انطلاق "إيجي هيلث " هو توطين صناعة الدواء في مصر ووضعها على الخريطة الصحية العالمية والعربية بشكل دائم، وقد تحقق الكثير من هذه الطموحات".

وأضاف أن التطور في المنظومة الصحية المصرية يلاحظه القاصي والداني، وهذه ليست دعاية بل هي حقائق ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلي دور هيئات الرعاية الصحية والرقابة و الاعتماد والشراء الموحد،والتكامل القائم بينها.

وتطرق خميس إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة كعلامة فارقة، قائلاً: "إن قيام وزارة الشباب والرياضة بتبني منظومة الرعاية الطبية للرياضيين يمثل نقلة نوعية ، موضحا انه لأول مرة يصبح الطب الرياضي هو أساس العملية التنافسية، مع تطبيق أحدث الأكواد الطبية العالمية على مستوى المدارس والأندية والمنتخبات، مما يحافظ على رأس المال البشري الرياضي ويحميه".

وقال إن مصر في وجود قيادة سياسية واعية وقيادات طبية مخلصة، تشهد طفرة حقيقية في الخدمة الطبية، والتصنيع الدوائي، والرقابة على كل ما يتعلق بصحة المواطن المصري.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصناعات الدوائية، وبلغت قيمة الصادرات الدوائية أكثر من 3 مليارات دولار لتصل إلى 147 دولة حول العالم.

وأعرب السبكي عن سعادته بالمشاركة العربية الواسعة في مؤتمر ومعرض ايجي هيلث، والتي ضمت ممثلين رفيعي المستوى من البحرين، السعودية، ليبيا، العراق، الأردن، عمان، ودول عربية أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية وسلاسل الإمداد والتصنيع الطبي".

ودعا السبكي إلى إنشاء "شبكة عربية للرعاية الصحية" لتعزيز التكامل الإقليمي، قائلاً: "نحتاج إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، وحماية الأمن القومي الصحي العربي، وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار".

الأسهم الأمركية تواصل الارتفاع في نهاية أسبوع "خفض الفائدة" غرفة بورسعيد: التعاون بين القاهرة والرياض يبحث سبل التكامل الصناعي

وأكد السبكي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة الدوائية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، قائلاً: "هذه الإنجازات تعزز الأمن القومي الصحي المصري في ظل التحديات العالمية، وتضع مصر على الخريطة الدولية كمركز إقليمي للصناعات الدوائية".

وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الصحة هي أساس التنمية، وأن الجودة والاعتماد هما السبيل الأمثل لضمان خدمات صحية آمنة ومتكاملة وعادلة لجميع المواطنين".

وأضاف أن مؤتمر ومعرض ايجي هيلث يعد منصة رئيسية لتبادل الخبرات وإبراز أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية".

وأكد طه على أهمية التعاون العربي في مجال الجودة الصحية، مشيرًا إلى أن "التعاون ليس خيارًا، بل هو ضرورة لمواجهة التحديات المتزايدة، بدءًا من مكافحة العدوى، ومرورًا بسلامة المرضى، وصولًا إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، مشيدا بمشاركة ممثلي هيئات الاعتماد من السعودية وليبيا والعراق، خاصة أن هذا الحضور يعكس "إيماننا المشترك" بأهمية هذا التعاون.

وشدد" طه" على أن اعتماد معايير جودة وطنية قوية متوائمة مع المعايير العالمية هو الطريق إلى تعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة"، مؤكدًا أن دور هيئات الاعتماد يأتي كضمان لاستدامة الجودة وحماية المريض".

وأكدت الدكتورة مريم الجلاهمة، رئيس هيئة المستشفيات الحكومية بمملكة البحرين، أن مؤتمر "إيجي هيلث" يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي في مجال الرعاية الصحية، وضمان تحقيق الأمن الصحي الإقليمي في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الطبي المتميز، الذي يجسد روح التعاون الفاعل، ويمثل إطاراً مثالياً لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات الطبية المتقدمة في المنطقة."

وأضافت : نسعى إلى تعزيز الشراكة مع الهيئات العربية المتخصصة، ونتطلع إلى تحقيق المقترح الذي تقدم به الدكتور احمد السبكي لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية الصحية."

وأكد الدكتور عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل الإمداد للرعاية الصحية، إن المشاركة لأول مرة كشريك استراتيجي في معرض ومؤتمر إيجي هيلث تعكس حرص الجمعية على دعم تطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن معرض ايجي هيلث يمثل منصة مهمة لعرض أحدث الحلول والابتكارات في مجال الإمداد الطبي، وفرصة للتواصل مع قادة وخبراء الرعاية الصحية من مختلف الدول العربية.

وأوضح عبد النبي أن الجمعية تستهدف من خلال المشاركة فتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم أفضل رعاية للمرضى.

وأكد محمد كامل، رئيس الجهه المنظمة للمعرض، أن إيجي هيلث يمثل منصة محورية للتعاون وتبادل الخبرات في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 350 شركة محلية وأجنبية، من بينها شركات رائدة من كوريا الجنوبية، الصين، بريطانيا، هولندا، إلى جانب عدد كبير من الدول العربية.

وأوضح كامل أن المعرض يعكس حجم الثقة المتزايدة في السوق المصري، باعتباره مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في مجال الصناعات الطبية والدوائية والتجهيزات الصحية، متوقعا نجاح المعرض في ابرام تعاقدات تجارية بملايين الدولارات في دورته الحالية.