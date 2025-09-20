قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالنجاح الطبي الذي تحقق داخل مستشفي التحرير العام حيث تمكن فريق طبي متخصص من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يعاني منذ طفولته من آلام مزمنة حادة بالساق اليمنى وعدم القدرة على الحركة بصورة طبيعية فضلًا عن تغيّر لون وحرارة القدم وظهور جروح وقرح مزمنة وغرغرينا سطحية خاصة خلال فصل الشتاء.

وتعود بداية معاناة الشاب إلى عمر الأربع سنوات إثر تعرضه لكدمة قوية في الفخذ الأيمن تسببت في قصور حاد بشرايين الساق اليمنى، نتيجة انتشار جلطات أسفل الركبة بسبب تمدد شرياني بالفخذ الأيمن، ما جعله يعيش سنوات طويلة من الألم والمعاناة هو وأسرته.
وبفضل جهود الفريق الطبي، تم إجراء تدخل جراحي دقيق شمل نزع الجلطات، واستئصال التمدد الشرياني، وتركيب شريان صناعي (Bypass grafting with synthetic PTFE graft)، مما أسفر عن إنقاذ الساق من البتر وإعادة الأمل للمريض وأسرته بعد رحلة معاناة استمرت 14 عامًا.

وأكد محافظ الجيزة أن هذا النجاح يعكس الطفرة الكبيرة التي تشهدها المستشفيات الحكومية بالمحافظة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بجهود مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وما تبذله من عمل متواصل لرفع كفاءة المنظومة الصحية بالتعاون مع الأطباء والفرق الطبية، بما يسهم في التخفيف عن المرضى وإنقاذ حياتهم.

جراج سيارات
رانيا يوسف
نيسان
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
