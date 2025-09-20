قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية

الصحة العالمية
الصحة العالمية
عبدالصمد ماهر

قالت منظمة الصحة العالمية : بينما نحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى، ننظر إلى كيفية وضع مصر لسلامة المرضى في قلب عملية تحويل نظام الرعاية الصحية الخاص بها.

وأضافت المنظمة: تسير مصر حاليًا على طريق نظام رعاية صحية قائم على التغطية الصحية الشاملة، واضعةً العدالة وإمكانية الوصول إلى الرعاية وجودتها في صميم أجندتها الوطنية.

ومنذ البداية، أُقرّت سلامة المرضى كجزء أساسي من هذا الإصلاح، مُسلّمةً بأن الخدمات الآمنة تُترجم إلى حياة أكثر صحة وثقة أقوى بين المرضى والنظام الصحي.

في عام 2025، أطلقت وزارة الصحة والسكان، بدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى (PSFHI) لجعل المستشفيات أكثر أمانًا للجميع.

ولتنفيذ مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، اعتمدت الوزارة ومنظمة الصحة العالمية في مصر نهجًا شاملًا تدريجيًا يعتمد على العناصر التالية:

التخطيط لغرض

 

قامت منظمة الصحة العالمية والوزارة بتطوير أداة تقييم مخصصة لتقييم المستشفيات بدقة وإنصاف.

تمكين الفرق

 

ساعدت ورش العمل والجلسات الميدانية قادة المستشفى والموظفين على فهم "السبب" و"الكيفية" للحفاظ على سلامة المرضى.

اختيار الأبطال

 

تم اختيار ثلاثة مستشفيات بناءً على جاهزيتها وإمكاناتها لتصبح نماذج إقليمية. وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حددت هذه المستشفيات الثغرات ووضعت خطط عمل.

اتخاذ الإجراءات

 

من تحسينات السلامة من الحرائق إلى لجان الإرشادات السريرية، طبّقت المستشفيات تغييراتٍ أحدثت فرقًا ملموسًا. وبفضل الدعم الفني من منظمة الصحة العالمية، طبّقت المستشفيات خطط العمل المتفق عليها، وإدخال جولات منتظمة ومنظمة لمراقبة سلامة المرضى من قبل موظفي المستشفى، وتحديد المخاطر قبل أن تتحول إلى أضرار؛مع اعتماد قائمة منظمة الصحة العالمية للتحقق من الولادة الآمنة؛دمج ميزانيات السلامة المخصصة في تخطيط المستشفيات؛ وتشكيل لجان لوضع المبادئ التوجيهية.

وقد مكنت هذه الإجراءات المستشفيات الثلاثة من الوصول إلى المستوى الثاني من الاعتراف، مما يدل على التقدم الملموس في دمج سلامة المرضى داخل مؤسساتها.

البناء للمستقبل

 

تم تنفيذ برنامج تدريبي وطني لإصدار شهادات للمقيمين الذين سيقودون التقييمات المستقبلية - مما يضمن نمو المبادرة وازدهارها.

في أواخر عام ٢٠٢٥، ستطلق مصر المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق مبادرة المستشفيات الخاصة بسلامة المرضى (PSFHI) لتشمل المزيد من المستشفيات. هذه المرة، سيقود المقيمون المصريون المسيرة، بتوجيه من منظمة الصحة العالمية. إنه نموذج للاستدامة والمسؤولية والفخر الوطني.

يُظهر نجاح مصر أن دمج سلامة المرضى في إصلاح الرعاية الصحية يُعزز الثقة ويُحسّن النتائج. ومن خلال الجمع بين التقييمات المُهيكلة والتحسينات المُستهدفة والقدرات الوطنية المُستدامة، تضمن مصر أن التغطية الصحية الشاملة لا تقتصر على زيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية فحسب، بل تشمل أيضًا توفير رعاية آمنة وفعالة وكريمة للجميع.

من المحاور الرئيسية لمبادرة "مستشفيات رعاية المرضى الأسرية" تعزيز القدرة على الصمود. لا تقتصر المبادرة على تحسين الخدمات الأساسية الروتينية، بل تشمل أيضًا ضمان استمرار المستشفيات في تقديمها خلال حالات الطوارئ، دون المساس بمعايير سلامة المرضى. وقد تزايدت أهمية هذا الأمر مع استمرار مصر في استقبال أعداد كبيرة من النازحين من الدول المجاورة المتضررة من الأزمات. ومن خلال تعزيز التأهب والاستجابة للطوارئ، أصبحت المستشفيات أكثر قدرة على الصمود وأفضل تجهيزًا لحماية المرضى، حتى في أوقات الأزمات.

"عندما أدخل المستشفى الآن، أشعر بأمان أكبر - ليس فقط لنفسي، بل ولعائلتي ومجتمعي." - مريض في أحد مستشفيات مصر التي حصلت مؤخرًا على اعتماد مبادرة رعاية المرضى ذوي الإعاقة (PSFHI)

كان من أهم عوامل هذا التقدم التزام مصر الراسخ بسلامة المرضى. وعلى وجه الخصوص، وفّر إنشاء الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة والسكان القيادة والتنسيق، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مما أتاح تنفيذ المشروع.

مع كل خطوة، تُثبت مصر أن التغطية الصحية الشاملة ليست مجرد سياسة، بل وعد. ومن خلال مبادرة التأمين الصحي الشامل، يتم الوفاء بهذا الوعد

الصحة العالمية مصر الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

أحمد العجوز

لاعب إنبي: توقعت تسجيل هدف في مرمى الأهلي

أحمد العجوز

نجم إنبي: الفرق "تجرأت" على الأهلي والزمالك وبيراميدز

حسام الدين مصطفى

مصر تشارك بأكبر بعثة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد