قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف نجحت التسهيلات الضريبية في دعم الأنشطة التكنولوجية الجديدة؟

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عيسى مصطفى، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن إطلاق وزارة المالية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في فبراير 2025، مثلّ نقلة نوعية في مسار الإصلاح الضريبي في مصر، وساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية الجديدة.

 تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء

وأوضح مصطفى، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وحنان قطوف، أن الحزمة نجحت في تسوية آلاف المنازعات الضريبية المتراكمة داخل المأموريات والمراكز الضريبية، ما أدى إلى تسهيل الإجراءات أمام الممولين وسرعة إنهاء النزاعات.

وقال إن هذه الحزمة أسقطت غرامات وتراكمات ضريبية كبيرة، وهو ما شجع أعدادًا متزايدة من الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية بشكل طوعي، سواء المعدلة أو الأصلية.

 ثقة مجتمعية وتوسيع القاعدة الضريبية

وأضاف الأمين العام أن مصلحة الضرائب استطاعت، من خلال هذه التسهيلات، تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، ما ساهم في دمج قطاعات من الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.

وتمثلت أبرز نتائج الحزمة في تسجيل 401 ألف ممول جديد بالمنظومة الضريبية منذ بدء تطبيق التسهيلات، ما يعكس مستوى الاستجابة المجتمعية والثقة في النية الإصلاحية للسياسات الحكومية.

 دعم واضح للأنشطة الرقمية والتكنولوجية

وأشار الدكتور عيسى مصطفى إلى أن التسهيلات لم تُخصص فقط للأنشطة التقليدية، بل شملت الأنشطة الاقتصادية المستحدثة، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وتطبيقات التكنولوجيا المالية.

وأكد أن هذا التوجه يدعم توجهات الدولة في التحول الرقمي وتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، ويمنح رواد الأعمال فرصة للاندماج ضمن منظومة ضريبية مرنة ومحفزة.

استعداد لإطلاق الحزمة الثانية

واختتم مصطفى حديثه بالإشارة إلى أن الحزمة الأولى تمثل فقط البداية، وأن هناك تحضيرات حكومية لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات، والتي ستركز على تطوير البنية التشريعية، وتعزيز آليات الفحص الذكي، وتوسيع تطبيق المعالجة الإلكترونية المتقدمة، بما يعزز الشفافية والكفاءة في العمل الضريبي.

المنازعات الضريبية تسوية المنازعات الضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

أرشيفية

مدبولي: القنطرة غرب الصناعية وفرت 50 ألف فرصة عمل في الفترة الأولى

محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: الدولة تضع الصناعة في مقدمة الأولويات

جانب من اللقاء

كيف نجحت التسهيلات الضريبية في دعم الأنشطة التكنولوجية الجديدة؟

بالصور

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد