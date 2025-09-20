بشرى سارة.. انخفاض أسعار البيض بالأسواق في هذا الموعد

ارتفعت أسعار كرتونة البيض بالاسواق خاصة مع بدء العام الدراسى الجديد بسبب زيادة الإقبال على الشراء ، حيثُ يعد من أهم الوجبات الأساسية للطلاب وبالتالى قل المعروض وزاد الطلب .

أسعار البيض اليوم



وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيها.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

سعر كرتونة البيض

وأكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض ارتفعت بالأسواق، حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة بالمزرعة إلى 133 جنيهًا لتباع بسعر 155 جنيهًا بالأسواق ، بعدما كان سعر الكرتونة بالمزرعة 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن أسباب زيادة سعر كرتونة البيض يرجع إلى سوق العرض والطلب ، ففى تلك الفترة نري إقبالا كبيرا على شراء البيض بالتزامن مع دخول الدراسة .





موعد انخفاض أسعار البيض



وطمأن " رئيس اتحاد منتجي الدواجن " المواطنين بأنه خلال الأيام المقبلة ستشهد سعر كرتونة البيض انخفاضا بعد دخول إنتاج الدورات الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها .

وتابع قائلا:" البيض سلعة غير قابلة للتخزين بالتالى لايمكن احتكارها للتحكم في الأسعار فسواء البيض أو الدواجن فهم سلعة يومية وتخضع لقانون العرض والطلب " .

هبوط أسعار الأعلاف

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.