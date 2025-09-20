قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى سارة.. انخفاض أسعار البيض بالأسواق في هذا الموعد

البيض
البيض
شيماء مجدي

ارتفعت أسعار كرتونة البيض بالاسواق خاصة مع بدء العام الدراسى الجديد بسبب زيادة الإقبال على الشراء ، حيثُ يعد من أهم الوجبات الأساسية للطلاب وبالتالى قل المعروض وزاد الطلب .

أسعار البيض اليوم 


وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيها.

كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

سعر كرتونة البيض

 

وأكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن أسعار البيض ارتفعت بالأسواق، حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة بالمزرعة إلى 133 جنيهًا  لتباع بسعر 155 جنيهًا بالأسواق ، بعدما كان سعر الكرتونة بالمزرعة 105 جنيهات،  وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن أسباب زيادة سعر كرتونة البيض يرجع إلى سوق العرض والطلب ، ففى تلك الفترة نري إقبالا كبيرا على شراء البيض بالتزامن مع دخول الدراسة .
 


موعد انخفاض أسعار البيض 


وطمأن " رئيس اتحاد منتجي الدواجن " المواطنين بأنه خلال الأيام المقبلة ستشهد سعر كرتونة البيض انخفاضا بعد دخول إنتاج الدورات الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها .

وتابع قائلا:" البيض سلعة غير قابلة للتخزين بالتالى لايمكن احتكارها للتحكم في الأسعار فسواء البيض أو الدواجن فهم سلعة يومية وتخضع لقانون العرض والطلب "  .

هبوط أسعار الأعلاف

 

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

البيض أسعار البيض سعر كرتونة البيض الدواجن انخفاض أسعار البيض الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

حسام حسن

أحمد العجوز: حسام حسن مدرب جريء.. واللعب للأهلي والزمالك شرف كبير

المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور

الدمرداش: عمومية الزهور شهدت التصويت الالكتروني في أول تجربة بمصر

عبد الله السعيد

أحمد العجوز: الجماهير "متعة" كرة القدم.. وعبد الله السعيد "الأفضل" بلا منافس

بالصور

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد