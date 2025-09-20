قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة المنوفية تطلق حملة توعية موسعة لحماية الطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

حملات مديرية الصحة
حملات مديرية الصحة
مروة فاضل

دشنت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتورة هالة علام، حملة توعية صحية موسعة استعدادًا للعام الدراسي 2025 / 2026.

شهدت الحملة، عقد اجتماعات ميدانية لمسؤولي الإعلام الصحي بالمديرية مع الإدارات الطبية والوحدات الصحية، أعقبها تنظيم أكثر من 150 ندوة توعوية استهدفت ما يزيد على 1250 مواطنًا، بهدف رفع الوعي الصحي بين الفرق الطبية والأهالي.

وركزت الندوات على التوعية بأهمية التغذية السليمة للأطفال، والنظافة الشخصية، والسلوكيات الصحية الإيجابية، إلى جانب التحذير من العادات الخاطئة التي قد تؤثر على صحة الطلاب وسلامة النشء.

 وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قائلاً: - “إن المديرية حريصة على تكثيف جهودها لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأسرهم، بما يضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية، مشددًا على أن صحة أبنائنا الطلاب هي أولوية قصوى تستدعي تضافر جميع الجهود في بداية العام الدراسي الجديد.”

كما تقرر أن تنطلق فعاليات التوعية المكثفة داخل المدارس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وذلك في إطار خطة شاملة لحماية الطلاب والحفاظ على بيئة مدرسية صحية وآمنة مع بداية العام الدراسي الجديد.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية حملات

