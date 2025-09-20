قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ: نولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة

محمود زيدان

أكد الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيتم توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية مع بدء العام الدراسي، وتوزيع الطلبة على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

كما وجه بجاهزية المستشفى الجامعي ومستشفى الطلبة لتقديم خدمة طبية متميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمرضى.

وطالب الدكتور إسماعيل القن عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلبة للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلبة، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها، لتنفيذ أنشطة توفر للطلبة الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.

