غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي «الثقافة » خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غداً 21 سبتمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتي الساعة 12 ظهراً، لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة البوسطة القديمة - منطقة التحرير الجديد - منطقة المركز القديم».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.