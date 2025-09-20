385 مدرسة بجنوب سيناء تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد.. غدا

​أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء عن اكتمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق غدًا “الأحد”، وتستعد 385 مدرسة بالمحافظة لاستقبال ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة.

​وأكد عادل عتلم، مدير المديرية، جاهزية المدارس الكاملة، مشيرًا إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة للطلاب.

وأوضح أن الاستعدادات تشمل تجهيز الفصول الدراسية، والمعامل، والمكتبات، والجداول الدراسية، والملاعب، وقاعات رياض الأطفال، إضافةً إلى توفير الكتب.

وشدد على أن المدارس أصبحت مهيأة لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، بما في ذلك ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية والرياضية.

​كما وجه عتلم تعليماته لجميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة ضمان انضباط سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن المديرية ستعمل بالتعاون مع مجلس الأمناء والمعلمين على تنمية شخصية الطالب، وغرس القيم الإيجابية، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، بهدف بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواكبة متطلبات العصر.

​ودعا عتلم إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية - من المديرية والمدرسة وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمجتمع - لتحقيق أجيال واعدة تقود قاطرة الأمة في المستقبل.

واختتم كلمته برسالة لطلاب جنوب سيناء حثهم فيها على الانضباط والجد والاجتهاد لتحقيق النجاح.