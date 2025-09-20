أول ظهور لتامر حسني بعد إصابته بكسر في قدمه

شارك الفنان تامر حسني متابعيه، مقطع فيديو يوثق لحظات استعداده لإحياء حفل جديد، ليطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد فترة من الإصابة.

ونشر تامر حسني الفيديو عبر «ستوري» بحسابه الرسمي على «انستجرام»، وظهر فيه وهو يسير بشكل طبيعي عقب تعافيه من كسر في قدمه كان قد تعرض له مؤخرًا.

في سياق آخر كشف الشاعر رمضان محمد، عن إصابة الفنان تامر حسني بكسر في القدم، مشيرًا أنه اختار عدم إحبار أصدقائه بالأمر كي لا يقلق أحدًا عليه، وركز في طرح والعمل



وكتب الشاعر رمضان محمد في منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك» عن الفنان: «تامر حسني ده حوار كبير بجد.. بقالنا فتره كبيره بنتكلم وبنشتغل وعادي جدًا نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر وفجأه النهارده بكلمه يقولي أنا في المستشفى علشان في كسر في رجلي».