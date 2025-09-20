قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور

مصطفى الرماح

قامت أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ خطط أمنية شاملة لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها وتكثيف المرورات وتعيين الإرتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم  للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية وتسخير كافة الطاقات إستعداداً لبدء العام الدراسى الجديد لتوفير المناخ الآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم.


   
تواصل أجهزة الوزارة تكثيف الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور لتسيير الحركة المرورية ، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة ، وكذا التأكد من سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين.
   
 وقامت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بعدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بدقة والتأكد من إلمام كافة الخدمات بمهامها والتأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.

وزارة الداخلية الجهود الأمنية إستعداداً لبدء العام الدراسى الجديد

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

صورة ارشيفية

مياه بني سويف:انقطاع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا والبديني ومنهرو وتوابعها ..الاثنين

معهد ازهري

150 معهدا أزهريا تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في الوادي الجديد غدا

مديرية التضامن

توزيع 5 آلاف وجبة غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

7 أسباب تجعل إطار سيارتك يصدر أصوات مزعجة.. تعرف عليها

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

