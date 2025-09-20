محافظ الإسكندرية تنهي جميع استعدادتها لانطلاق العام الدراسي الجديد

أنهت محافظة الاسكندرية استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، للتأكد من جاهزية المدارس بكافة مستوياتها واستقبالها للطلاب في بيئة تعليمية ملائمة.

وقد وجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، ورفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية القريبة منها، بالإضافة إلى إزالة صناديق القمامة المتواجدة بجوار الأسوار حفاظًا على صحة الطلاب.

كما شدد على تهيئة الفصول الدراسية والساحات الداخلية، وزيادة المساحات الخضراء والتشجير بما يضفي مناخًا صحيًا وجذابًا، فضلاً عن تجهيز الملاعب المدرسية لتكون صالحة لممارسة الأنشطة التربوية والرياضية.

وأكد محافظ الإسكندرية على الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتجديد وصيانة طفايات الحريق، والتأكد من توافر معايير الأمن والسلامة داخل المدارس، بجانب الاهتمام بنظافة دورات المياه، وشدد على أهمية التنسيق بين الأحياء والجهات المختصة لتهيئة البيئة المحيطة بالمؤسسات التعليمية بما يسهل حركة الدخول والخروج، إلى جانب التنسيق مع هيئة النقل العام لتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط التي تشهد كثافة طلابية عالية، ضمانًا لسهولة انتقال الطلاب، كما أكد المحافظ على متابعة توفير وجبات مدرسية صحية وآمنة بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يحقق التوازن الغذائي ويحافظ على صحة التلاميذ.

وفي إطار الاهتمام بدمج الطلاب من ذوي الهمم، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة توفير التجهيزات الخاصة بهم في الممرات ودورات المياه، مع تخصيص كراسٍ متحركة داخل المباني المدرسية الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في العملية التعليمية بشكل كامل.

من جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الاستعدادات شملت الانتهاء من جميع أعمال الصيانة سواء الشاملة أو البسيطة، بالإضافة إلى إنشاء وتوسعة عدد من المدارس الجديدة التي أضافت ما يقارب 700 فصل دراسي جديد بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 34300 طالب، وأكد أن الكتب المدرسية وصلت بالكامل إلى المدارس دون ربط تسليمها بسداد المصروفات الدراسية، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من توزيع المعلمين وسد العجز من خلال النقل أو الندب الجزئي والكلي، بجانب توفير 30 ألف مقعد جديد لتلبية احتياجات الفصول، وفيما يتعلق بتنمية مهارات المعلمين، أوضح مدير المديرية أنه تم تدريبهم على المناهج المطورة في المواد الأساسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، بما يضمن مواكبة التطوير التعليمي وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.