دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية تنهي جميع استعدادتها لانطلاق العام الدراسي الجديد

أحمد بسيوني

أنهت محافظة الاسكندرية استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، للتأكد من جاهزية المدارس بكافة مستوياتها واستقبالها للطلاب في بيئة تعليمية ملائمة.

وقد وجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، ورفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية القريبة منها، بالإضافة إلى إزالة صناديق القمامة المتواجدة بجوار الأسوار حفاظًا على صحة الطلاب.

كما شدد على تهيئة الفصول الدراسية والساحات الداخلية، وزيادة المساحات الخضراء والتشجير بما يضفي مناخًا صحيًا وجذابًا، فضلاً عن تجهيز الملاعب المدرسية لتكون صالحة لممارسة الأنشطة التربوية والرياضية.

وأكد محافظ الإسكندرية على الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتجديد وصيانة طفايات الحريق، والتأكد من توافر معايير الأمن والسلامة داخل المدارس، بجانب الاهتمام بنظافة دورات المياه، وشدد على أهمية التنسيق بين الأحياء والجهات المختصة لتهيئة البيئة المحيطة بالمؤسسات التعليمية بما يسهل حركة الدخول والخروج، إلى جانب التنسيق مع هيئة النقل العام لتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط التي تشهد كثافة طلابية عالية، ضمانًا لسهولة انتقال الطلاب، كما أكد المحافظ على متابعة توفير وجبات مدرسية صحية وآمنة بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يحقق التوازن الغذائي ويحافظ على صحة التلاميذ.

وفي إطار الاهتمام بدمج الطلاب من ذوي الهمم، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة توفير التجهيزات الخاصة بهم في الممرات ودورات المياه، مع تخصيص كراسٍ متحركة داخل المباني المدرسية الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في العملية التعليمية بشكل كامل.

من جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الاستعدادات شملت الانتهاء من جميع أعمال الصيانة سواء الشاملة أو البسيطة، بالإضافة إلى إنشاء وتوسعة عدد من المدارس الجديدة التي أضافت ما يقارب 700 فصل دراسي جديد بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 34300 طالب، وأكد أن الكتب المدرسية وصلت بالكامل إلى المدارس دون ربط تسليمها بسداد المصروفات الدراسية، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من توزيع المعلمين وسد العجز من خلال النقل أو الندب الجزئي والكلي، بجانب توفير 30 ألف مقعد جديد لتلبية احتياجات الفصول، وفيما يتعلق بتنمية مهارات المعلمين، أوضح مدير المديرية أنه تم تدريبهم على المناهج المطورة في المواد الأساسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، بما يضمن مواكبة التطوير التعليمي وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

صندوق الادمان

صندوق مكافحة الإدمان: تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

وزير العمل خلال جولته بمعهد الساليزيان

جبران: دورات تدريبية معتمدة من معهد الساليزيان الإيطالي

استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2025

كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2025

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

