شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
محافظات

انتظام الدراسة فى أول أيام العام الجامعى بالإسكندرية

رئيس جامعة الاسكندرية يتفقد سير الدراسة
رئيس جامعة الاسكندرية يتفقد سير الدراسة
أحمد بسيوني

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2025/2026، رافقه خلالها الدكتور علي عبد المحسن، مستشار رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شملت الجولة كليات المجمع الطبى، ومجمع العلوم الإنسانية، ومركز طه حسين لذوى الهمم وكليتى الزراعة والعلوم.

     خلال الجولة هنأ د. قنصوة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مؤكداً أهمية الانضباط من اليوم الأول، والالتزام بالقيم الجامعية والأخلاق العامة، وحضور المحاضرات بانتظام، كما تفقد سيادته القاعات والمدرجات والمعامل، واطمأن على جاهزية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لضمان انتظام العملية التعليمية.

    وفى حوار مفتوح مع الطلاب، شدد رئيس الجامعة على أن العلم هو الركيزة الأساسية لبناء الأمم وتعزيز مكانتها وهيبتها، موجهاً عمداء الكليات بضرورة تنظيم برامج تعريفية للطلاب الجدد لدمجهم في الحياة الجامعية، وتعريفهم بالبرامج الدراسية والدرجات العلمية المزدوجة التي وقعتها الجامعة مع كبرى الجامعات العالمية بما يضمن تخريج كوادر منافسة على المستوى الدولى، كما استمع الدكتور قنصوة إلى شرح من العمداء حول خطط الكليات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى.

     كما شهدت الجولة قيام رئيس الجامعة بأداء مراسم رفع وتحية العلم بمشاركة طلاب ذوى الهمم من فريق القادة الاجتماعيين، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، فى مشهد جسّد معاني الانتماء والمشاركة الفاعلة، كما زار رئيس الجامعة مركز طه حسين لخدمة الطلاب من ذوى الهمم، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كامل الدعم لهم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وإعداد وتأهيل كوادر منهم قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل.

الاسكندرية جامعة انطلاق الدراسة العام الدراسي قنصوة

