بفستان ملون..أحدث ظهور لـ مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة أنستجرام.

وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان ملون قصير وحذاء باللون البيج وحقيبة يد صغيرة، ومعتمدة علي الميكب الترابي الخفيف الذي أبرز جمال وجهها و تماشي مع إطلالتها وإنسدال خصلات شعرها السوداء.

آخر أعمال مي عمر

وفي سياق آخر كانت آخر اعمال مي عمر مسلسل “اش اش”، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.