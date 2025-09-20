قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان ملون..أحدث ظهور لـ مي عمر

مي عمر
مي عمر
يارا أمين

شاركت الفنانة مي عمر متابعها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة أنستجرام.

وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان ملون قصير وحذاء باللون البيج وحقيبة يد صغيرة، ومعتمدة علي الميكب الترابي الخفيف الذي أبرز جمال وجهها  و تماشي مع إطلالتها وإنسدال خصلات شعرها السوداء.

آخر أعمال مي عمر

وفي سياق آخر كانت آخر اعمال مي عمر مسلسل “اش اش”، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.

مي عمر أنستجرام فستان حقيبة يد صغيرة مسلسل “اش اش” ماجد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

ترشيحاتنا

أشرف زكي

تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي

إسعاف

إصابة زوجين وإبنيهما في إنقلاب تروسيكل بأسيوط

بوبا اللدغة

تحرض على الفسق.. حبس البلوجر بوبا اللدغة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

بالصور

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد