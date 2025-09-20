مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة

رحبت جمهورية مصر العربية ‎باعتزام البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة على أن الدعم الدولي المتسارع لدعم إقامة الدولة الفلسطينية يبرهن على الحرص الدولي المتزايد لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني.

تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ فإن مصر تجدد التأكيد على أنه لا بديل عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال تسوية تستند الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

نصرة الإنسانية والعدالة

كما تحث مصر الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية على اتخاذ تلك الخطوة لنصرة الإنسانية والعدالة.

تهجير الفلسطينيين

وأكدت جمهورية مصر العربية مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة.