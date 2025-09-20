مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق

في ضوء الأحداث الإقليمية الهامة في منطقة القرن الأفريقي، فضلًا عن التطورات الداخلية التي تشهدها جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وجهود الدولة الصومالية في إعلاء القانون ومواجهة الإرهاب، تؤكد مصر تضامنها الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق، ومواصلة دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، بما في ذلك من خلال المساهمات الفعالة في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال ATMIS، وكذلك بعثة الأمم المتحدة في الصومال UNSOM، وصولًا إلى تهيئة الظروف المناسبة التي تؤهل الصومال للاضطلاع بمسؤولياته الرئيسية في تحقيق الأمن والاستقرار، تحقيقًا لتطلعات الشعب الصومالي الشقيق نحو مستقبل مستقر، بما يوفر الظروف المواتية لتحقيق التقدم والتنمية المنشودين في الصومال.

كما تؤكد مصر عزمها على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصومال على ضوء الروابط التاريخية العميقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالبناء على إعلان رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الصادر بالقاهرة في 23 يناير 2025، أثناء زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وتؤكد مصر أنها ماضية في اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الآفاق الرحبة المتاحة، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

