بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض
اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك
مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله
رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية
عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو
تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات
خالد جاد الله: كثرة النجوم صنعت أزمة في الأهلي .. والشحات الأفضل في مركزه |فيديو
«غزة» ترد على الادعاءات الإسرائيلية: مزاعم استهداف فرق الأمم المتحدة «مُغرضة»
طبيعة أسوان تختلف .. تعرّف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة 21-9-2025
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة
الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك
أخبار البلد

متحف قصر المنيل يطلق ورش فنية يدوية للأطفال

محمد الاسكندرانى

نظم متحف قصر المنيل بالتعاون مع ادارة الموهوبين بمديريه التربيه والتعليم بالجيزة مجموعه من الورش الفنية شملت ،ورشة أعمال يدوية حيث نفذ الاطفال، براويز من الفوم الملون والصلصال وعليها رسومات وزهور باللوان مبهجة .


أوضحت إدارة متحف قصر المنيل ، أن الورش الفنية جائت استكمالا لنشاط الصيفى الاسبوعى الذى يقدمه القسم التعليمى بالمتحف ، في إطار دورها الهام لنشر الوعي الآثري.
أشارت إلى أن الورش تضمنت عمل ورشة اعادة تدوير، من العلب البلاسيتك و نوا البلح و قشر الفستق لعمل مجموعة من المباخر  الرائعة ، بالإضافة إلى تنظيم جولة ارشادية للاطفال المشاركين والتعرف على تاريخ قصر الامير محمد على ومقتنايته الفريدة .
يذكر أن يذكر أن الأمير محمد علي توفيق أنشأ متحف قصر المنيل ،داخل قصره بعد أن انتهى من فرش جميع السرايات والقاعات به وتبقى لديه العديد من القطع الأثرية النادرة التي لم توظفها بعد.
ويعد قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، فهو مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة ليُمثل فترة هامة من تاريخ مصر الحديث. بدأت فكرة تحويل القصر إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقاً لوصيته. تم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015، كما أعيد افتتاح متحف الصيد بالقصر عام 2017.
شيد قصر الأمير محمد علي توفيق نجل الخديوي محمد توفيق في الفترة ما بين عامي 1900 و1929، حيث بدأ في بناء سراي الإقامة، ثم سراي للاستقبال، سراي العرش، المسجد، المتحف الخاص، متحف الصيد، برج الساعة، والقاعة الذهبية، جميعها بداخل سور ضخم شُيد على طراز حصون القرون الوسطي. أما باقي مساحة القصر فقد تم تخصيصها لتكون حديقة تضم عدد من الأشجار النادرة والنباتات التي قام الأمير بجمعها من مختلف دول العالم، كالصبار والتين الهندي والنخيل الملكي ذي الجذوع البيضاء والبامبو والفيكاس.

متحف قصر المنيل التربيه والتعليم بالجيزة المنيل قصر المنيل متحف

حنان مطاوع
هنا الزاهد
غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

