تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: نصير مزراوي، دي ليخت، ماجواير، لوك شو

خط الوسط: برونو فرنانديز، دورجو، كاسيميرو

خط الهجوم: مبيومو، سيسكو، أماد ديالو

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس، تشالوبه، فوفانا، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، إيستيفاو

خط الهجوم: بالمر، نيتو، جواو بيدرو