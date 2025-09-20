ياسر إدريس: ميلاد قوي لقانون الرياضة الجديد .. وجمعيات عمومية تاريخية بلا أزمات لأول مرة



اعرب المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء عن تفاؤله الشديد بدخول الرياضة عهدا جديدا يتواكب مع حالة الزهو والازدهار العامة التى تشهده الجمهورية الجديدة فى سنوات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الحقيقي لما تعيشه البلاد من نقلة حضارية في شتي المجالات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة .

جاء ذلك تعقيبا على الأجواء الإيجابية الأكثر من رائعة التي شهدتها المراحل الأولى لتنفيذ قانون الرياضة الجديد والذى بدأت الأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية جني ثماره سريعا وعلى ارض الواقع موجها التحية إلى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى بذل مجهودات غزيرة ومستمرة من أجل خروج القانون الرياضي بثوبه الجديد إلى النور.

وقال المهندس ياسر ادريس أن يوم امس الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 لم يكن عاديا فى تاريخ الرياضة المصرية مع دوران عجلة قانون الرياضة بثوبه الجديد ودخوله إلى حيز التنفيذ والتطبيق العملى وانعقاد الجمعيات العمومية فى أندية الاهلى والشمس والزهور بنجاح ساحق وبلا أى أزمات أو منغصات مثلما كان يحدث فى سنوات ما قبل القانون الجديد .

وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون الرياضي الجديد بعدما تم تجهيزه وإعداده من مؤسسات الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة التى أعدت القانون الرياضي الجديد ومجلس النواب الذى اعتمده ليكون القانون الجديد هو بداية حقيقية لعهد رياضي جديد الكل يعمل من خلاله من أجل المصلحة العامة للجمهورية الجديدة لتعزيز حالة الزهو والازدهار التي يعيشها قطاع الشباب والرياضة فى ظل وجود منظومة محترفة ومتكاملة يقودها الوزير اليقظ د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرجل المناسب فى المكان المناسب