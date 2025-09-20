بحضور وزير الثقافة.. ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي "مسرح بلا انتاج"

شهد وزير الثقافة أحمد هنو والفنان أحمد السقا ختام فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي “مسرح بلا انتاج”.

وتحمل الدورة الحالية اسم الفنان محمد هنيدي نجم الكوميديا، وذلك على مسرح مكتبة الإسكندرية.

ويتضمن حفل الختام تكريمًا خاصًا للفنان محمد هنيدي، تقديرًا لمسيرته الفنية التي أثرت في الساحة المسرحية العربية.

تأسس المهرجان، على يد الدكتور جمال ياقوت، بهدف تعزيز الفن المسرحي وتقديم فرص للفنانين المصرين والعرب للتعاون والتبادل الثقافي.

و خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة، تم تقديم ست ورش مجانية متخصصة، بالإضافة إلى عروض مسرحية متنوعة من مختلف أنحاء العالم.