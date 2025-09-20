تموين الإسكندرية: ضبط 312 كيلوجراما من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق العمومية والمحلات بمناطق طوسون وأبو قير التابعين لنطاق حي المنتزة ثان.

وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضرا ضد التجار المخالفين، شملت المحاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، مخالفات متعددة بالمخابز البلدية، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مصنع "بير سلم" لتجهيز مصنعات اللحوم والبسطرمة والسجق ونتر الدهون، كما تم تحريز 312 كيلوجراما من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 420 مستلزمات تليفونات محمولة مجهولة المصدر ومن دون فواتير دالة على الحيازة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.