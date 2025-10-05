قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخدنا بتارنا.. عمرو الليثي يكشف كواليس سقوط صاروخ على عمارة جده بالسويس |تفاصيل

عمرو الليثي
عمرو الليثي
قسم الفن

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في ختام حلقة أبواب الخير علي راديو مصر ، وفي شهر الانتصار العظيم ونصر اكتوبر ، كشف الليثي عن كواليس هذا الانتصار العظيم في حياة أسرة عمرو الليثي " ابي وامي وجدي وستي " مشيراً الي انني من مواليد محافظة السويس ، وكنا ساكنين في عمارة جدي في بور توفيق ، وكان يقطنها كتيبة عسكرية مصرية. 


فوق سطح العمارة "الفرقة ٤٣" صاعقة

وأضاف الليثي وكان سطح العمارة مركزاً ورمزاً للمقاومة ضد العدو ، وقبل ٥ يونيو ٦٧ وفي فترة الحرب حدث اشتباك بين تلك الكتيبة وبين العدو ، وأبطال تلك الكتيبة من أهل مصر ، وكان جدي بيحبهم جدا ، وكانت جدتي بتطلع لهم الاكل يوميا وفي بعض الاحيان بينزلوا يأكلوا عندنا في الشقة ، وكنا نشعر اننا والكتيبة العسكرية نعيش في بيت واحد ، وعلي قلب راجل واحد ، وكانت " عمارة الديدي " رمزاً للمقاومة ضد العدو. 

وكشف الليثي عن مفاجأة حيث تم التواصل مع أسرته ، بأن العدو سيهاجم الكتيبة اللي فوق سطح عمارتنا ، ويجب علينا ان نخلي ونترك بيتنا الذي عشنا وتربينا فيه وبه ذكرياتنا وأجمل ايام حياتا  ، وكان شيئا مؤلما جدا ان نترك منزلنا ، وبالفعل تركنا العمارة في السويس وانتقلنا للعيش في القاهرة مع ابناء السويس الذين تم تهجيرهم. 

وتابع الليثي وبعد يوم واحد من نزولنا القاهرة حدثت المفاجأة ، حيث قام العدو الاسرائيلي بإطلاق صاروخ علي منزلنا وانهارت العمارة ، واصاب الصاروخ شقة ابي وامي في البداية ومن بعدها انهارت وسقطت العمارة بالكامل ، وكيف كانت لحظات موجعة ومؤلمة ان يتم تدمير منزلك وشقتك وتدمير جميع ذكرياتك الحلوة ، فأصبح بداخلنا تار للانتقام من العدو ، الذي هدم منزلنا وحياتنا ، وكانت أكثر عمارة في السويس اصابها الضرر نتيجة القصف. 

واوضح اننا كنا في حالة حزن كبيرة وشاهدت الحزن والألم في عيون جدي أمين الديدي ، وجدتي وفي عيون ابي وامي ، ولكن في يوم ٦ اكتوبر ٧٣ ويوم ما عبرنا القناة كانت فرحة عارمة للشعب المصري ، لكن الفرحة في بيتنا فرحة تانية ، وخدنا بتارنا من العدو الذي دمر منزلنا ، وكان يوما عظيما وسط دموع الفرحة والجميع يطلق صيحات النصر داخل منزلنا " الله اكبر .. الله اكبر “ ونحن نسمع بيان النصر في لحظة لم ولن تنسي من ذاكرتي وذاكرة أسرتي وذاكرة المصريين ، وكنا نردد ”خدنا بتارنا.. خدنا بتارنا". 

عمرو الليثي الإعلامي د عمرو الليثي نصر أكتوبر حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

إحالة 45 عاملا بالمنشآت الخدمية للتحقيق في الحسينية وفاقوس

وكيل تعليم كفر الشيخ

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد انضباط العملية التعليمية بمدارس الرياض | صور

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد