قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«النيابات والمحاكم» تستقبل وفدًا من نقابة العدالة التركية وتُكرّم 30 موظفاً

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
الديب أبوعلي

تستقبل النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، غدًا الأثنين 6 أكتوبر، وفدًا من نقابة العدالة التركية برئاسة نياز دولجر رئيس نقابة العدالة التركية، يرافقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك ضمن زيارة عمل رسمية من أجل تعزيز سبل التعاون المشتركة بين نقابة النيابات والمحاكم المصرية ونظيرتها التركية، في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – التركية، تطورًا ملحوظًا علي كافة المستويات الرسمية والدبلوماسية والتعاون والتنسيق المشترك علي مستوى الرؤساء بما يخدم مصلحة العرب والقضية الفلسطينية، ويحافظ على نسيج الأمة العربية.

وقال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن مصر وتركيا لديهما تاريخ من التعاون المثمر على كافة المستويات، ونحن نتطلع بدورنا كنقابة عامة أن يكون هذا اللقاء هو استمرار للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الحفاظ على الثوابت التاريخية بين البلدين وتحقيق مزيد من التعاون على كافة المستويات خاصة وأن الوفد التركي قد حصل على انطباع إيجابي بما حققته وزارة العدل المصرية في ملف العدالة الناجزة والعدالة الرقمية وتعزيز بيئة العمل بمنظومة رقمية حديثة ترتقي إلى مستوى متقدم يساعد على تحقيق أركان العدالة الناجزة بمفهومها الشامل.

وأشار نقيب النيابات إلى أهمية التعاون بين النقابة العامة للنيابات والمحاكم ونظيرتها التركية في الوقت الراهن بما يخدم مصلحة القضايا المشتركة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى.

وأضاف أن اللقاء المقرر بين مجلس إدارة النقابة العامة ونظيرتها التركية بمقر النقابة بالقاهرة، سوف يشهد احتفالية لتكريم 30 موظفا وموظفة من مختلف الهيئات القضائية تكريمًا لهم لما قدموه الفترة الماضية من جهود عظيمة، وذلك ضمن مسابقة الموظف المثالي التي كنا قد نوهنا عنها الفترة الماضية والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد القضاء المصري.

يشارك في اللقاء المزمع وفد من النقابة العامة للعدالة التركية رئيس النقابة نياز دولجر، وتشاغري أونالماز عضو مجلس الإدارة، طلحة بايسم عضو مجلس الإدارة، إلياس أوغوز، محمد رستم اوشاكلي، وإبراهيم بونارباشي، مهند العلوي، عيسي حصار، يونس ديغر، هذا إلى جانب مشاركة مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.

النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم نقابة العدالة التركية القضية الفلسطينية وزارة العدل المصرية الهيئات القضائية عيد القضاء المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد