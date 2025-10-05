«النيابات والمحاكم» تستقبل وفدًا من نقابة العدالة التركية وتُكرّم 30 موظفاً

تستقبل النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، غدًا الأثنين 6 أكتوبر، وفدًا من نقابة العدالة التركية برئاسة نياز دولجر رئيس نقابة العدالة التركية، يرافقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك ضمن زيارة عمل رسمية من أجل تعزيز سبل التعاون المشتركة بين نقابة النيابات والمحاكم المصرية ونظيرتها التركية، في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – التركية، تطورًا ملحوظًا علي كافة المستويات الرسمية والدبلوماسية والتعاون والتنسيق المشترك علي مستوى الرؤساء بما يخدم مصلحة العرب والقضية الفلسطينية، ويحافظ على نسيج الأمة العربية.

وقال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن مصر وتركيا لديهما تاريخ من التعاون المثمر على كافة المستويات، ونحن نتطلع بدورنا كنقابة عامة أن يكون هذا اللقاء هو استمرار للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الحفاظ على الثوابت التاريخية بين البلدين وتحقيق مزيد من التعاون على كافة المستويات خاصة وأن الوفد التركي قد حصل على انطباع إيجابي بما حققته وزارة العدل المصرية في ملف العدالة الناجزة والعدالة الرقمية وتعزيز بيئة العمل بمنظومة رقمية حديثة ترتقي إلى مستوى متقدم يساعد على تحقيق أركان العدالة الناجزة بمفهومها الشامل.

وأشار نقيب النيابات إلى أهمية التعاون بين النقابة العامة للنيابات والمحاكم ونظيرتها التركية في الوقت الراهن بما يخدم مصلحة القضايا المشتركة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى.

وأضاف أن اللقاء المقرر بين مجلس إدارة النقابة العامة ونظيرتها التركية بمقر النقابة بالقاهرة، سوف يشهد احتفالية لتكريم 30 موظفا وموظفة من مختلف الهيئات القضائية تكريمًا لهم لما قدموه الفترة الماضية من جهود عظيمة، وذلك ضمن مسابقة الموظف المثالي التي كنا قد نوهنا عنها الفترة الماضية والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد القضاء المصري.

يشارك في اللقاء المزمع وفد من النقابة العامة للعدالة التركية رئيس النقابة نياز دولجر، وتشاغري أونالماز عضو مجلس الإدارة، طلحة بايسم عضو مجلس الإدارة، إلياس أوغوز، محمد رستم اوشاكلي، وإبراهيم بونارباشي، مهند العلوي، عيسي حصار، يونس ديغر، هذا إلى جانب مشاركة مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.