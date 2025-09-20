وفد من رؤساء نقابات الصحفيين العرب يبحث مع نقابة الصحفيين الأردنيين تعزيز التعاون المشترك

استقبلت نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم السبت، وفدا من رؤساء نقابات واتحادات الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، حيث بحث الجانبان أبرز التحديات والتحولات التي يشهدها الإعلام العربي في ظل التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.

وأكد نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني أن النقابة تمثل الامتداد الطبيعي للصحفيين العرب، مشيراً إلى أن الصحافة العربية يجمعها رابط الدم والأخوة والإيمان العميق بدور الكلمة الحرة في خدمة الإنسان والدفاع عن قضايا الأمة. وأضاف أن النقابة ستظل منصة حرة ومظلة جامعة لكل الجهود العربية، تعمل على حماية المهنة وصون حرية الصحافة بروح من التضامن والتكامل.

بدوره، هنأ مؤيد اللامي نقابة الصحفيين الأردنيين بفوزها في الانتخابات الأخيرة، مؤكداً متانة العلاقات بين الصحفيين العراقيين والأردنيين، وأهمية التعاون لمواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن النقابة الأردنية من المؤسسين للاتحاد العربي ولها إسهامات كبيرة في مسيرته.

