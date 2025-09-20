الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل

كشف مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين تفاصيل جديدة فى مفاوضات النادي الأهلي مع السويسري أوريس فيشر لتدريب القلعة الحمراء.

قال مجدي عبدالغني عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع أورس فيشر.

ودخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات مع العديد من المدربين الأجانب أصحاب السيرة الذاتية القوية يأتي أبرزهم السويسري أورس فيشر والإيطالي روبرتو مانشيني.

ويبحث مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية من أجل خلافة الإسباني خوسيه ريبيرو في قيادة الفريق الأحمر بعدما لجأ المارد الأحمر للإستعانة بخدمات عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويواجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أزمة حقيقية فى التفاوض مع العديد من المدربين العالميين وذلك لقيادة المارد الأحمر في قادم الأيام.

النادي الأهلي تواصل مع 11 مدربا عالميا من أجل تولي مهمة قيادة الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة إلا أنه واجه رفضا من 9 مدربين لأسباب مختلفة فيما يظل الأمل معقودا على إذابة الجليد فى مفاوضات القلعة الحمراء مع السويسري فيشر خلال الساعات المقبلة.

فيشر يفرض شروطه

وفقاً لتقارير الإعلامية، فإن فيشر قد ابتعد عن خيارات الأهلي بعدما كانت هناك مفاوضات متقدمة نوعاً ما بين الطرفين ولكن وكيل المدرب أكد انتظاره العروض الأوروبية وخاصةً بعد ترشيحه لتدريب بوروسيا مونشنغلادباخ.

وما عزز من تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع السويسري فيشر طلب الأخير راتبا شهريا 300 ألف دولار هو و 3 مساعدين كما طلب عقد لمدة موسم واحد فضلا عن عقبة تمسك أورس فيشر بالحصول على كامل عقده في حال إقالته قبل نهاية مدته .

ويعقد النادي الأهلي الأمل على التوصل لإتفاق مع السويسري فيشر من أجل انتزاع الموافقة من جانبه على تدريب القلعة الحمراء وتخفيض مطالبه وشروطه.