قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل

فيشر
فيشر
يسري غازي

كشف مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين تفاصيل جديدة فى مفاوضات النادي الأهلي مع السويسري أوريس فيشر لتدريب القلعة الحمراء.

قال مجدي عبدالغني عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع أورس فيشر.

ودخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات مع العديد من المدربين الأجانب أصحاب السيرة الذاتية القوية يأتي أبرزهم السويسري أورس فيشر والإيطالي روبرتو مانشيني.

ويبحث مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية من أجل خلافة الإسباني خوسيه ريبيرو في قيادة الفريق الأحمر بعدما لجأ المارد الأحمر للإستعانة بخدمات عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويواجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أزمة حقيقية فى التفاوض مع العديد من المدربين العالميين وذلك لقيادة المارد الأحمر في قادم الأيام.

النادي الأهلي تواصل مع 11 مدربا عالميا من أجل تولي مهمة قيادة الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة إلا أنه واجه رفضا من 9 مدربين لأسباب مختلفة فيما يظل الأمل معقودا على إذابة الجليد فى مفاوضات القلعة الحمراء مع السويسري فيشر خلال الساعات المقبلة.

فيشر يفرض شروطه

وفقاً لتقارير الإعلامية، فإن فيشر قد ابتعد عن خيارات الأهلي بعدما كانت هناك مفاوضات متقدمة نوعاً ما بين الطرفين ولكن وكيل المدرب أكد انتظاره العروض الأوروبية وخاصةً بعد ترشيحه لتدريب بوروسيا مونشنغلادباخ.

وما عزز من تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع السويسري فيشر طلب الأخير راتبا شهريا 300 ألف دولار هو و 3 مساعدين كما طلب عقد لمدة موسم واحد فضلا عن عقبة تمسك أورس فيشر بالحصول على كامل عقده في حال إقالته قبل نهاية مدته .

ويعقد النادي الأهلي الأمل على التوصل لإتفاق مع السويسري فيشر من أجل انتزاع الموافقة من جانبه على تدريب القلعة الحمراء وتخفيض مطالبه وشروطه.

الأهلي الخطيب فيشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة: المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود

القاهرة السيمفوني

جمهور الأوبرا يستمع إلى قصص هوليود بموسيقى السيمفونى في المسرح الكبير

اسراء عبد الفتاح ووالدها

حضن واحد بس..إسراء عبدالفتاح تعبر عن افتقادها لوالدها

بالصور

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد