طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي

كشف طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج "بلس 90" عبر قناة النهار الفضائية، أن أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، لن يتمكن من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود.

وأوضح أن اللاعب لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثّف للتعافي من إصابته الأخيرة، مؤكدًا أنه سيخضع لفحص طبي جديد يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

موقف إمام عاشور وموعد عودته

تطرّق يحيى إلى الحديث عن تطورات إصابة إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود للانتظام مع صفوف الأهلي مطلع شهر نوفمبر المقبل، بعد فترة طويلة من الغياب. وأوضح أن عودة عاشور للمشاركة الفعلية في المباريات لن تكون قبل مرور شهر كامل، حيث يحتاج اللاعب لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية والفنية بشكل كامل.

أزمة وكيل عاشور وعلاقة الأهلي به

وفيما يتعلق بمستقبل إمام عاشور داخل القلعة الحمراء، أكد طارق يحيى أن إدارة الأهلي رفضت الدخول في أي جلسات مباشرة مع آدم وطني، وكيل أعمال اللاعب. وشدّد على أن موقف النادي واضح، حيث يرفض التفاوض مع الوكيل، لكنه في الوقت ذاته لم يغلق الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب.

وأوضح أن الأهلي ترك المجال مفتوحًا أمام وكيل عاشور لتقديم أي عروض رسمية من أندية خارجية أو محلية، مشيرًا إلى أن الإدارة ستقوم بدراسة تلك العروض بعناية إذا ما وصلت بالفعل، ومن ثم اتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة النادي واللاعب معًا.

الأهلي بين الإصابات والملفات الإدارية

وبذلك، يواجه النادي الأهلي تحديات متعددة في الفترة الحالية، ما بين غياب عناصر مؤثرة مثل زيزو وعاشور عن المشاركة، وبين التعامل مع الملفات الإدارية الخاصة بعقود اللاعبين ومستقبلهم، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة بالغة الأهمية، خصوصًا مع اقتراب القمة أمام الزمالك ورغبة الفريق في استعادة توازنه وتحقيق نتائج إيجابية.