رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة واقعة مأساوية ، حيث عثر الأهالى على جثة جارهم بعد وفاته بعدة أيام حيث قادتهم رائحة كريهة تنبعث من الشقة إلى اكتشاف وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين لمفتشي الصحة أن الوفاة طبيعية ولاتوجد شبهة جنائية.

تلقى مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغاً من الأهالى بشارع الزهور بإنبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم بالطابق الأول علوى ويدعى "أحمد الفتياني" موظف بالمعاش ويقيم بمفرده.

بالانتقال والفحص تبين لضباط الأمن العثور على جثة العجوز فى حالة تحلل رمى، وكشفت المعاينة الظاهرية أن الوفاة تمت منذ عدة أيام.

وكشف شهود عيان، أن المتوفي يقيم بمفرده في الشقة بعد زواج أبنائه ووفاة زوجته، مشيرين إلي إنهم لم يشاهدوه منذ أيام في الشارع، حتي انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وعلي الفور قاموا بإبلاغ عمليات شرطة النجدة ، التى أبلغت بدورها قسم شرطة دمنهور .

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.