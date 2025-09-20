قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية

أصبح نادي ريال مدريد قلقًا بشكل متزايد بشأن احتمال رحيل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور عند انتهاء عقده في عام 2027، فلايزال مستقبله غامضًا لتوقف مفاوضات تجديد العقد، ويخشى النادي خسارة أحد أبرز مواهبه الصاعدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" اليوم السبت.



وتشير المصادر إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، كان قد طلب في البداية راتبًا يفوق عرض النادي بما يصل إلى خمسة أضعاف، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات بعد بطولة كأس العالم للأندية.



لكن في اجتماع حديث جرى في مدريد، خفّض فينيسيوس بشكل كبير من مطالبه المالية، في إشارة واضحة إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق.



ورغم هذا التنازل، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ما يثير القلق داخل النادي بشأن التزام اللاعب على المدى الطويل. ولم يعد دور فينيسيوس في ريال مدريد محصنًا كما في السابق.



ومنذ انطلاق الموسم، لم يتردد المدرب تشابي ألونسو في إبقاء الجناح البرازيلي على مقاعد البدلاء، في خطوة مفاجئة قد تدفع اللاعب لإعادة التفكير في مستقبله داخل النادي.



فمنذ عام فقط، كان يُنظر إلى فينيسيوس باعتباره حجر الأساس في هجوم الميرينجي، أما الآن، فلم يعد مركزه في التشكيلة الأساسية مضمونًا.



وقد شارك فينيسيوس كأساسي في ثلاث مباريات فقط من أول خمس مواجهات لريال مدريد هذا الموسم.

