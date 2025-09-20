وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تخرج دفعة عام 2025 من طالبات كلية رمسيس للبنات تمثل محطة فارقة في مسيرتهن، وبداية حقيقية نحو مستقبل ملئ بالفرص والتحديات.

وهنأت وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم /السبت/ الطالبات وأسرهن على تخرجهن، خلال احتفالية تخرج دفعة عام 2025 من طالبات كلية رمسيس للبنات، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور القس إسطفانوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية والأمين العام للطائفة الإنجيلية، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام والممثل القانوني لمجلس المؤسسات التعليمية، والدكتورة منى مكرم الله مديرة الكلية، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات التعليمية والدينية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتواجد في هذا اليوم الذي يجمع بين الإنجاز والأمل، مشيرة إلى أن مسيرة كل خريجة تضمنت نجاحات وتعثرات ودروسًا مستفادة، لكنها جميعًا قادتهن إلى هذه اللحظة المميزة من الاحتفال والاعتزاز.

وأضافت الوزيرة أنها بعد أكثر من عقدين قضتهما في الأمم المتحدة، عادت للعمل في الحكومة المصرية، فشرفت برئاسة المجلس القومي للمرأة عام 2016، قبل أن تتولى حقيبة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن أكثر ما يمنحها الرضا هو إحداث تغيير إيجابي في حياة امرأة أو فتاة أو شخص محتاج.

وأكدت أن التعليم رحلة مستمرة لا تتوقف، موجهة حديثها للخريجات بضرورة الاعتزاز بأسرهن وأصدقائهن الذين يمثلون سندًا حقيقيًا في مختلف مراحل الحياة.. وقالت: "عندما أنظر إليكن اليوم أرى قائدات المستقبل، وباحثات وفنانات وعقولًا مبدعة قادرة على صياغة مستقبل أفضل".

واختتمت الوزيرة كلمتها قائلة: "أنا فخورة بالوقوف أمامكن اليوم.. أنتن أمل مصر ومحرك التغيير وقائدات المستقبل.. ألف مبروك على هذا الإنجاز العظيم، وأتمنى أن يكون مستقبلكن مشرقًا وأحلامكن بلا حدود".