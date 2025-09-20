نجلاء العسيلي: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تؤسس لشراكة استراتيجية تاريخية

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بزيارة رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام إلى مصر، مؤكدة أن الزيارة تُعد خطوة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، كما تفتح آفاقًا جديدة لشراكة نوعية تتجاوز الأطر البروتوكولية التقليدية.

وأوضحت العسيلي أن المباحثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السنغافوري أبرزت بوضوح الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تُعد سنغافورة مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا يتطلع للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وقناة السويس، خاصة في مجالات إدارة الموانئ والتحول الرقمي.

وأضافت أن إشادة الرئيس السنغافوري بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر وزيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعكس جدية الاهتمام السنغافوري بالفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن الزيارة لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل شملت أيضًا التعاون في مجالات التحول الرقمي وتدريب الكوادر الحكومية، وهو ما يعكس رغبة مصر في الاستفادة من الخبرات السنغافورية المتقدمة في الحوكمة والإدارة.

كما ثمنت العسيلي إشادة الرئيس السنغافوري بالأزهر الشريف واعتباره "منارة للتسامح"، مؤكدة أن هذا التقدير يعزز مكانة مصر كمركز إشعاع ديني وثقافي، ويفتح المجال لتعاون أوسع في مجالات الحوار بين الأديان والترابط الاجتماعي.

ولفتت إلى أن المباحثات الثنائية تضمنت توافقًا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث جاء الموقف المشترك برفض تهجير الفلسطينيين ودعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ليؤكد تقدير سنغافورة لدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي.

وختمت العسيلي تصريحها مؤكدة أن توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الزراعة، الصحة، النقل البحري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل حجر الأساس لشراكة طويلة الأمد، ويُعد نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية التي تمزج بين التاريخ والاقتصاد والثقافة، بما يعزز مكانة مصر وسنغافورة على الساحة الدولية.