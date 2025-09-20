قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نجلاء العسيلي: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تؤسس لشراكة استراتيجية تاريخية

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بزيارة رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام إلى مصر، مؤكدة أن الزيارة تُعد خطوة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، كما تفتح آفاقًا جديدة لشراكة نوعية تتجاوز الأطر البروتوكولية التقليدية.

وأوضحت العسيلي أن المباحثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السنغافوري أبرزت بوضوح الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تُعد سنغافورة مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا يتطلع للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وقناة السويس، خاصة في مجالات إدارة الموانئ والتحول الرقمي.

وأضافت أن إشادة الرئيس السنغافوري بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر وزيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعكس جدية الاهتمام السنغافوري بالفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن الزيارة لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل شملت أيضًا التعاون في مجالات التحول الرقمي وتدريب الكوادر الحكومية، وهو ما يعكس رغبة مصر في الاستفادة من الخبرات السنغافورية المتقدمة في الحوكمة والإدارة.

كما ثمنت العسيلي إشادة الرئيس السنغافوري بالأزهر الشريف واعتباره "منارة للتسامح"، مؤكدة أن هذا التقدير يعزز مكانة مصر كمركز إشعاع ديني وثقافي، ويفتح المجال لتعاون أوسع في مجالات الحوار بين الأديان والترابط الاجتماعي.

ولفتت إلى أن المباحثات الثنائية تضمنت توافقًا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث جاء الموقف المشترك برفض تهجير الفلسطينيين ودعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ليؤكد تقدير سنغافورة لدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي.

وختمت العسيلي تصريحها مؤكدة أن توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الزراعة، الصحة، النقل البحري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل حجر الأساس لشراكة طويلة الأمد، ويُعد نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية التي تمزج بين التاريخ والاقتصاد والثقافة، بما يعزز مكانة مصر وسنغافورة على الساحة الدولية.

النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مي كمال الدين - أحمد مكي

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

ترشيحاتنا

أميرة بهي الدين

توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «نوفيلات» للإعلامية أميرة بهي الدين

ورشة المنتج هشام سليمان وسامح الصريطي في التمثيل بمهرجان بورسعيد السينمائي

تفاعل كبير مع ورشة المنتج هشام سليمان وسامح الصريطي في التمثيل بمهرجان بورسعيد السينمائي

نور مكسور

مشادة بين نور إيهاب ويوسف عمر في الحلقة الأولى من “نور مكسور”

بالصور

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد