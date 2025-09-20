قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة نزوح نصف مليون فلسطيني من مدينة غزة
هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟
عمره 2700 عام وترفض تركيا تسليمه لإسرائيل.. قصة «نقش سلوان» الأثري
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المصريين: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تُعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة ثارمان شانموجار أتنام رئيس جمهورية سنغافورة لمصر، موضحًا أن هذه الزيارة خطوة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتُعزز التعاون في مختلف المجالات وتؤشر إلى مرحلة جديدة من الشراكة النوعية.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن زيارة رئيس سنغافورة لمصر تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتؤكد على الأهمية التي يوليها البلدان لتعزيز الروابط الثنائية، موضحًا أن أبرز ما يُميز الزيارة هو أنها تتجاوز البروتوكولات التقليدية إلى إطار من الشراكة الاستراتيجية التي تركز على المصالح المشتركة والفرص المستقبلية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الدعوة الرسمية التي وجهها الرئيس السنغافوري للرئيس السيسي لزيارة بلاده في الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية هي دليل واضح على الرغبة في تعزيز هذه الشراكة والاحتفاء بتاريخها، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الرئيسين ​تُظهر أن هناك تركيزًا على عدة محاور رئيسية، أبرزها التعاون الاقتصادي والاستثماري حيث يتضح أن سنغافورة، كمركز مالي وتجاري عالمي، مهتمة بالفرص الاستثمارية في مصر، والتركيز على مجالات مثل إدارة الموانئ والتحول الرقمي يعكس رؤية سنغافورة للميزات التنافسية لمصر، خاصة موقعها الاستراتيجي وقناة السويس.

وأوضح أن إشادة الرئيس السنغافوري بـ"الطفرة التنموية" التي تشهدها مصر، وزيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي شهادة على جدية هذا الاهتمام، مؤكدًا أن الزيارة لم تكن مجرد مباحثات اقتصادية، بل امتدت لتشمل التعاون في التحول الرقمي وتدريب الكوادر الحكومية، مما يعكس حرص مصر على الاستفادة من الخبرات السنغافورية المتقدمة في الحوكمة والإدارة.

​ولفت إلى أن إشادة الرئيس السنغافوري بالأزهر الشريف وكونه "منارة للتسامح" يؤكد دوره المحوري في نشر الإسلام الوسطي، وهذا التقدير يُعزز من مكانة مصر كمركز إشعاع ديني وثقافي، ويفتح الباب لمزيد من التعاون في مجال الحوار بين الأديان والترابط الاجتماعي، وهو ما يُعزز صورة مصر في العالم، موضحًا أن تناول المباحثات القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الوضع في قطاع غزة، والموقف المشترك برفض تهجير الفلسطينيين ودعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية يعكس توافقًا في الرؤى السياسية، ويُظهر تقدير سنغافورة لدور مصر في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي.

​ونوه بأن توقيع مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة مثل الزراعة، والصحة، والنقل البحري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤكد أن البلدين يضعان أسسًا متينة لشراكة طويلة الأمد، موضحًا أن الزيارة تضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من العلاقات، تحوّل التطلعات المشتركة إلى مشاريع عملية، وتفتح آفاقًا واسعة أمام التعاون المصري السنغافوري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

​وأكد أن هذه الزيارة تُعد نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية التي تجمع بين التاريخ، والاقتصاد، والثقافة، مما يُعزز مكانة البلدين على الساحة الدولية.

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟ اعرف سبب تسميته وردد أفضل 10 أدعية مستجابة

دعاء جميل في المساء

دعاء جميل في المساء.. واظب عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسب

بالصور

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

