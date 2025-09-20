سفير مصر ببوركينا فاسو يستضيف 25 مبعوثًا من الأزهر الشريف

استضاف السفير محمد الغزاوي، سفير مصر لدى بوركينا فاسو، 25 مبعوثًا من الأزهر الشريف ما بين موفدين جدد ومقيمين منذ عام بعد تكليفهم بالقيام بمهمة نشر اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والتجويد، فضلاً عن تدريس العلوم التطبيقية منها الفيزياء، والجغرافيا، والرياضيات في الجامعات والمدارس والمراكز المختلفة بأنحاء بوركينا فاسو داخل وخارج العاصمة، وذلك في إطار الدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف في القارة الإفريقية.

وتم خلال اللقاء استعراض الاحتياجات التعليمية للجامعات والمدارس والمراكز الدينية، بعد التعرف على تخصصات المبعوثين بما يضمن توزيعهم وفقًا لأولويات المؤسسات البوركينية المستقبِلة لهم لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات، والتي تُعد أحد أهم أوجه القوة الناعمة المصرية في الخارج.



واحتفت السفارة المصرية في واجادوجو بالمبعوثين وأئمة الأزهر الشريف تقديرًا لدورهم البنّاء في نشر التعاليم الصحيحة للإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، ومكافحة الفكر المتطرف والذي يتسق مع التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية والأوقاف والأزهر الشريف حرصًا على تعزيز التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزّز مكانة مصر في العالمين العربي والإسلامي.

