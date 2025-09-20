أسماء المقبولين في المدن الجامعية بالأزهر الشريف.. رابط النتيجة الآن

أتاحت جامعة الأزهر، من خلال موقع خدمات الجامعة، نتيجة المقبولين من الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية والذين انطبقت عليهم شروط التسكين وفقا للائحة السكن في المدن الجامعية.

لمعرفة نتيجة التسكين اضغط هنا

التسجيل للسكن الجامعي

فتحت جامعة الأزهر، باب التسجيل الإلكتروني، لطلاب الثانوية الأزهرية الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، من أجل السكن والقبول في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

وقالت جامعة الأزهر، في منشور لها، إن طلاب الثانوية الأزهرية الذين تخلفوا عن التسجيل في المدن الجامعية يمكنهم الآن التسجيل للقبول في السكن الجامعي.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن فترة التسجيل الإلكتروني ممتدة من اليوم السبت 20 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر.

طريقة التسجيل في المدينة

وأكدت جامعة الأزهر أنه لا يوجد أي طريقة للتسجيل في السكن الجامعي غير التسجيل الإلكتروني عبر موقع خدمات جامعة الأزهر.

للتسجيل في المدن الجامعية اضغط هنا

ويراعى عند التسجيل كتابة اسم الطالب خماسي واسم ولي الأمر رباعي والرقم القومي والكلية والفرقة والتقدير.

كما ينبغي التأكد من الكلية المرشح لها الطالب وفقا لبطاقة الترشيح من مكتب تنسيق القبول وحال عدم صحة البيانات يسقط حقه في السكن الجامعي.