فوز شباب الأهلي والعين وكلباء على النصر وخورفكان ودبا في الدوري الإماراتي

فاز فريق شباب الأهلي على النصر بنتيجة (1-0)، في المواجهة التي جمعتهما، اليوم السبت على استاد آل مكتوم بقمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي "دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم".



وبهذه النتيجة، رفع فريق شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد النصر عند 7 نقاط، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



ولحساب الجولة ذاتها، فاز فريق العين على خورفكان بنتيجة (3-0) في استاد هزاع بن زايد، ليرفع العين رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد خورفكان عند 4 نقاط.



كما فاز فريق كلباء على دبا بنتيجة (2-1) في ملعب دبا، ليرفع بذلك رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقى فريق دبا بلا رصيد.