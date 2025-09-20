غياب روجينا لتسلم جائزة عن دورها في مسلسل حسبة عمري بدير جيست لهذا السبب

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان “دير جيست” عن دورها في مسلسل حسبة عمري.

كما أوضحت أنها لم تتمكن من حضور الحفل نظرًا لوجودها خارج مصر، مشيرة إلى أن فرحة هذا العام كانت مميزة لكون ابنتها مريم زكي تسلمت الجائزة نيابة عنها لأول مرة.

وكتبت روجينا عبر حسابها على مواقع التواصل: “فرحتى السنة دى كبيرة قوي، بشكر من قلبي مهرجان دير جيست، وبشكر أستاذ ماجد حسني على دعمه الدائم للفن والفنانين، وشكر خاص لصديقتي الغالية بوسي شلبي، موجهة شكرها أيضًا لله على هذا التكريم المميز.

قصة مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أعمال روجينا

أحدث أعمال روجينا كان مسلسل “سر إلهي”، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 وحقق نجاحاً كبيراً.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي