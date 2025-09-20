قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غياب روجينا لتسلم جائزة عن دورها في مسلسل حسبة عمري بدير جيست لهذا السبب

مريم زكي
مريم زكي
يارا أمين

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان “دير جيست” عن دورها في مسلسل حسبة عمري. 

كما أوضحت أنها لم تتمكن من حضور الحفل نظرًا لوجودها خارج مصر، مشيرة إلى أن فرحة هذا العام كانت مميزة لكون ابنتها مريم زكي تسلمت الجائزة نيابة عنها لأول مرة.

وكتبت روجينا عبر حسابها على مواقع التواصل: “فرحتى السنة دى كبيرة قوي، بشكر من قلبي مهرجان دير جيست، وبشكر أستاذ ماجد حسني على دعمه الدائم للفن والفنانين، وشكر خاص لصديقتي الغالية بوسي شلبي، موجهة شكرها أيضًا لله على هذا التكريم المميز.

قصة مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أعمال روجينا 

أحدث أعمال روجينا كان مسلسل “سر إلهي”، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 وحقق نجاحاً كبيراً.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي

روجينا مهرجان “دير جيست” مسلسل حسبة عمري مريم زكي بوسي شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟ اعرف سبب تسميته وردد أفضل 10 أدعية مستجابة

دعاء جميل في المساء

دعاء جميل في المساء.. واظب عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسب

بالصور

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد