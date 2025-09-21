مصر تواجه كردستان في نصف نهائي كأس العالم للميني فوتبول للسيدات

يخوض منتخبنا الوطني الأول لسيدات الميني فوتبول "كرة القدم المصغرة " مباراة قوية أمام نظيره كردستان صاحب الأرض والجماهير في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم ، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم ، والتي تستضيفها مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وتختتم منافساتها غدا .



واستعد منتخبنا للمباراة بجلسة استشفاء عقب مباراة الأمس أمام البرازيل ، ثم محاضرة فيديو ، وتدريب خفيف صباح اليوم، ومحاضرة فنية مع الجهاز الفني .

واجتمع أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ورئيس البعثة باللاعبات ، وطالبهم بالتركيز في مباراة اليوم وبذل قصارى جهدهم للتأهل لنهائي كأس العالم وتحقيق إنجاز عالمي غير مسبوق ، مؤكداً ثقته في عظيمات مصر، وقدرتهم على إسعاد الشعب المصري .



وأكدت اللاعبات أنهم سيبذلون قصارى جهدهم ، لتحقيق الحلم بالتأهل لنهائي كأس العالم.

ويمثل منتخبنا اللاعبات : سهيلة حسين ، مروة محمد ، يارا صبري ، نورهان عمرو ، أميرة لطفي ، مروة طلعت ، أمل حسين ، سالي منصور ، شروق إبراهيم ، أسماء ربيع ، منار حميد ، و هايدي جابر



بقيادة جهاز فني مكون من أحمد القاضي مديرا فنيا ، عزة حسين . مدرب ، هشام الشباسي . مدرب ، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب ، لواء طبيب رضا عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخبات.



ويرأس بعثة منتخبنا أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتضم البعثة فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.



كما تضم البعثة خبير التحكيم الدولي الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF ، و حكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة هما خالد أمين ، محمد عبد المجيد ، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، عصام محمد فتح الله البدوي ، أحمد الجيزاوي.

يذكر أن مباراة نصف النهائي الثانية تجمع بين منتخبي البرازيل ولبنان.