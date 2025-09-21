قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يصدر 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة السادات والساحل الشمالي الغربي

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية جهازي تنمية مدينة السادات، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.



وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة بمدينة السادات ممثلة في تنفيذ برج شبكة محمول ومظلات معدنية وأعمدة خرسانة بدور متكرر وتنفيذ بدروم بدون سقف وبناء دور متكرر، وذلك بدون تراخيص أو سند قانوني، كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بقرية سياحية بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ممثلة في تنفيذ أعمال بناء زائدة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونصت القرارات على أن يتولى جهازي مدينة السادات والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

الإسكان المجتمعات العمرانية تنمية مدينة السادات

