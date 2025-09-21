تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة و تعاون جديد مع وزارة التضامن.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والتضامن بشأن منحة الدكتور علي المصيلحي التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي

تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي

لبحث سبل التعاون.. وفد رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة لوران لافون في لقاء مع وزير التعليم العالي

توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين مؤسسة الجامعات الكندية وجامعة أنجليا روسكين البريطانية

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.



شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حفل تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وكذلك توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران والجامعات التالية: (المدرسة الدولية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا، وكلية الهندسة المعمارية بجامعة سابينزا في روما بايطاليا، ومعهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية جامعة إيراسموس روتردام بهولندا)

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران؛ بهدف تأسيس مركز تنوير محوري بجمهورية مصر العربية يعمل كقوة دافعة، لتحقيق قفزة نوعية في التعليم والتعلم في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، بهدف ربط التخصصات والاهتمامات المختلفة في المجالات ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز وإثراء سوق العمل من خلال توفير مهندسين معماريين ومخططين حضريين مؤهلين تأهيلاً عاليًا وفق أحدث المعايير الدولية، فضلًا عن تطوير مهارات وكفاءات المهنيين الحاليين في مجال العمارة والتخطيط الحضري في سوق العمل، من خلال شهادات متخصصة ومعتمدة دوليًا، وكذلك تعزيز التعاون المحلي بين المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر بالشراكة مع شركاء دوليين.

وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون بشأن منحة الدكتور علي المصيلحي التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي، ويأتي البروتوكول تأكيدًا على دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة تجاه أحد أهم عناصر التنمية والاستثمار في رأس المال البشري وهو "التعليم" بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق الخطة الشاملة للدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030، وبما يُؤكد رؤية الدولة المصرية للتعليم وأهميته ومكانة البحث العلمي، وبما يتماشى مع تطلعات المجتمع المصري للجمهورية الجديدة، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين من أبناء الأسر التي تحصل على "تكافل وكرامة"، وطلاب أبناء دور الرعاية الاجتماعية وطلاب أبناء الأسر محدودة الدخل في التخصصات الأكثر احتياجًا لسوق العمل، وتشمل (الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الاعمال، السياحة، الفنون والتصميم)، وذلك للملتحقين ببرامج وكليات الجامعات الأهلية مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.



عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع أعلن الوزير أنه سيتم بدء الدراسة في 192 برنامجًا دراسيًا جديدًا بالجامعات الأهلية الجديدة العام الدراسي الجديد، كما أكد الوزير خلال الاجتماع على استمرار العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب المتفوقين غير القادرين ، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل في عدة مسارات في هذا الملف، موضحًا أنه تم تدشين منصة موحدة لتقدم الطلاب من خلالها للحصول على المنح الدراسية، تحت عنوان (https://egyaid.mohesr.gov.eg).



التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة/ ماريا نيلسون، وزيرة الدولة السويدية للتعليم والبحث العلمي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر والسويد، وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن ذلك تحقق من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وفتح أفرع لجامعات أجنبية مرموقة، فضلًا عن تقديم درجات علمية مزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية.



عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيد لوران لافون، رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة، وبحضور السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان محاور التعاون المستقبلية، وسبل توسيع نطاق الشراكة الثنائية من خلال زيادة برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ برامج بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم وتطوير المنح الدراسية المشتركة وبرامج التدريب قصيرة الأجل، وبحث آليات دعم وتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية، لتعزيز دورها كمركز إشعاع ثقافي وعلمي، كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الشراكة الأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.



شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين مؤسسة الجامعات الكندية وجامعة أنجليا روسكين البريطانية، وأشار الوزير إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، ووجهة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجامعتان في إنشاء فرع لجامعة أنجليا روسكين في القاهرة، على أن تستضيفه مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، وسيقدم الفرع برامج معتمدة دوليًا ضمن أربع كليات: (كلية العلوم والهندسة، كلية إدارة الأعمال والقانون، كلية الصحة والطب والرعاية الاجتماعية، الآداب والعلوم الإنسانية والتربية والعلوم الاجتماعية).