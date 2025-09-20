وزير التعليم العالي: نثمن الدعم الكبير المقدم من القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم في إطار جولاته لمتابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، السبت، جامعة القاهرة الأهلية، بمدينة السادس من أكتوبر؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يُرافقه الدكتور محمد سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية ، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة،، ولفيف من قيادات الجامعة ومنسقي البرامج.

في مستهل الزيارة، أدى الوزير ورئيس الجامعة تحية العلم وسط قيادات الجامعة والطلاب، وأجرى الوزير عدة لقاءات مع طلاب الجامعة، وأكد خلال حديثه معهم أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم الجامعية، وأن يستمروا في الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم، وأهمية تنمية المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير يرافقه القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة الأهلية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، للاطمئنان على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ لضمان توفير بيئة تعليمية مُتميزة ومحفزة للطلاب على الإبداع والتميز.

وعقد الدكتور أيمن عاشور مؤتمرًا صحفيًا مع السادة الإعلاميين والصحفيين، وأجاب الوزير على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد.

واجتمع الدكتور أيمن عاشور بأعضاء مجلس جامعة القاهرة الأهلية، وأكد أهمية تواجد القيادات الجامعية ومنسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ لضمان حُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونظم الدراسة بها، لكي يتعرف الطلاب عليها بشكل أفضل.

وثمن الدكتور أيمن عاشور الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، فضلًا عن انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.

وأكد الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعة وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية.

ووجه الوزير الدعوة للطلاب للاستفادة من المبادرات والفرص التدريبية المتاحة، مؤكدًا أن سوق العمل لم يعد يعتمد فقط على الشهادات الجامعية بل أصبح يتطلب مهارات متقدمة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل.

وأشار الوزير إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى تصدير المعرفة للخارج، وأهمية تدويل التعليم العالي.

وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة أسفرت عن تقدم 104 تحالفات، بإجمالي 808 أعضاء، وبلغ متوسط عدد أعضاء كل تحالف 8 أعضاء، ومتوسط الموازنة للتحالف الواحد 126 مليون جنيه، وشارك في المبادرة 553 جهة متنوعة، وشملت قطاعات عمل التحالفات: (الأثاث، التعدين، البناء والتشييد، الملابس، السياحة، السيارات، تكنولوجيا المعلومات، الإلكترونيات، التعليم وبناء القدرات، الصحة، الزراعة، الطاقة، المياه، التغذية، الصيدلة والكيمياء، والبيئة)، وتوزعت التحالفات المتقدمة على أقاليم مصر السبعة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تستهدف تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على الابتكار والإبداع والاهتمام بالبحث العلمي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل المُتغير، وتوفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، لافتًا إلى أن الجامعة تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة، لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة الأهلية، تم إنشاؤها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 245، ومقرها بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم 14 كلية، وتشمل (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية الطب البيطري - كلية العلوم - كلية الأعمال - كلية السياسة والاقتصاد - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية القانون)، مؤكدًا أن الجامعات تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، قدم الدكتور ماهر مصباح الشكر للدكتور أيمن عاشور على دعمه الكبير لإنشاء جامعات أهلية جديدة، لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلاب على الالتحاق بالجامعات، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية حديثة، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية والذي يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الجامعات الأهلية وصل إلى 32 جامعة أهلية بعد صدور قرار جمهوري بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة بدأت خلال هذا العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تُعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة، تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية وتم توفير بنية تحتية معلوماتية متطورة، وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية فريدة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح حيث يُعاد ضخ الأموال مرة أخرى؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب بما يسهم في تأهيلهم؛ ليصبحوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.

وعلى هامش الزيارة، قام الدكتور أيمن عاشور بتفقد معرض يضم شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، المركز الجامعي للتطوير المهني، ومركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، ونادي بونيسكو للتنمية المستدامة، ومركز خدمة المجتمع، والمكتب الأخضر، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب.

كما افتتح الدكتور أيمن عاشور والدكتور محمد سامي، معرض الأنشطة والمبادرات الطلابية المُقام بالحرم الجامعي، والذي عرض فيه الطلاب العديد من الأعمال الفنية واليدوية المتميزة، فضلًا عن الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية.