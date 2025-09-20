التعليم العالي: الجامعات الأهلية تقدم برامج حديثة تواكب احتياجات سوق العمل

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، جامعة القاهرة الجديدة الأهلية بالسادس من أكتوبر، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الجامعات الأهلية وصل إلى 32 جامعة أهلية بعد صدور قرار جمهوري بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة بدأت خلال هذا العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تُعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة، تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية وتم توفير بنية تحتية معلوماتية متطورة، وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية فريدة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح حيث يُعاد ضخ الأموال مرة أخرى؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب بما يسهم في تأهيلهم؛ ليصبحوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.

