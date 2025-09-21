مكتبة مصر العامة تطلق نظامًا مطورًا لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد

أعلنت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، عن إطلاق نظام جديد ومطوّر بالكامل لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال والنشء، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات اللغة لدى الأجيال الجديدة بأسلوب حديث ومعتمد دوليًا.



ويتميز النظام الجديد بسرعة الإنجاز حيث تم تقليص عدد المستويات الدراسية من 12 إلى 6 مستويات فقط، مما يسمح بتحقيق تقدم أسرع دون الإخلال بجودة المحتوى التعليمي، ويركز البرنامج بشكل أساسي على تنمية مهارات المحادثة، والمشروعات العملية، والعروض التقديمية، بما يساهم في بناء ثقة الطفل بنفسه واستخدام اللغة في مواقف الحياة اليومية.



ويعتمد هذا النظام على سلسلة Oxford Discoverالعالمية، وهي من المناهج المعترف بها دوليًا في تدريس اللغة الإنجليزية، وتتميز بمحتوى تفاعلي وعملي يناسب مراحل التعلم المختلفة، ويساعد الطلاب على استخدام اللغة في بيئات أكاديمية ومهنية مستقبلًا.



وأوضحت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة المكتبة، أن هذا التطوير جاء استجابة لاحتياجات أولياء الأمور والطلاب في توفير تعليم فعّال، ممتع، وسريع، ويعزز من فرص الطفل المستقبلية سواء في التعليم أو السفر أو العمل.



وأكدت شرعان أن النظام الجديد يحقق مجموعة من الأهداف، أبرزها: تسريع وتيرة التعلم، تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية في مواقف الحياة الواقعية، وتوفير بيئة تعليمية تُنمي مهارات التفكير النقدي والتواصل لدى الأطفال.



ومن المقرر أن يتم فتح باب الحجز في الأول من أكتوبر المقبل، وسط توقعات بإقبال كبير من أولياء الأمور الراغبين في توفير تجربة تعليمية مختلفة لأبنائهم.



يُذكر أن مكتبة مصر العامة بالدقي تُعد من أبرز المؤسسات الثقافية والتعليمية في مصر، وتسعى دائمًا لتقديم برامج تعليمية مواكبة لأحدث الاتجاهات العالمية.