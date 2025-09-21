رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد مراسم تحية العلم ويقدم التهنئة بالعام الدراسي الجديد

شهد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد الموافق 21/9/2026، مراسم تحية العَلَمِ والتي تأتي انطلاقاً مع بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وجمع من طلاب الجامعة، بمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر.

وبدأت المراسم برفع وتحية العلم بالحرم الرئيسي للجامعة، بحضور طلاب من مختلف الكليات وأسرة طلاب من أجل مصر، ورحب رئيس الجامعة في كلمته بالطلاب الجدد والقدامى مقدما التهنئة ببداية العام الدراسي الجديد، داعيا الطلاب إلى العمل للمساهمة في بناء الوطن.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ان تحية العلم المصري تُعد رمزًا للولاء والانتماء والوطنية، وواجب وطني ، لتجديد العهد والوعد ولاءً وحبًا لمصر في إطار بث الروح الوطنية داخل الطلبة وبث روح الانتماء للوطن، مؤكداً على انتظام الدراسة بكليات الجامعة من اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2025 / 2026.

وأشار إلى أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة، وعقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات، مطالبا السادة عمداء الكليات بلقاء الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول فورية لها، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية الأسر الطلابية واتحاد الطلاب ودورهم في تنظيم الأنشطة ،وغرس ثقافة روح الولاء والانتماء، بجانب الدور الترويحي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم.

كما أكد اهتمام الجامعة بهذا الدور في ظل رؤية وتوجه الدولة والقيادة السياسية واهتمامها البالغ بالشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقد قدمت أسرة طلاب من أجل مصر خلال اليوم الدراسي الأول والثاني استمارات تعارف للطلاب بمختلف كليات الجامعة وتوزيع الإرشادات اللازمة لتعريفهم بأنشطة الأسر الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية والرحلات والمعسكرات والجوالة، وكذلك التعريف بخدماتها للطلاب والخريجين بمختلف كليات الجامعة.

كما قدم اتحاد الطلاب التوعية للطلاب بأهمية الأسر الطلابية وما تقدمه من أنشطة داخل الجامعة، بجانب تقديم التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية، والتقط قيادات الجامعة وأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب، الصور التذكارية تدعيما لدور الأنشطة الطلابية.